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«Деривация» появится в войсках в 2022 году 

Популярная механика и ещё 2 4 часа назад
«Деривация» появится в войсках в 2022 году
Фото: "Уралвагонзавод"
Дату поставок нового зенитно-артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» назвал генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) Александр Потапов.
Система для защиты от нападения с воздуха уже прошла предварительные испытания, а сейчас готовится опытно-промышленная партия "Деривации-ПВО". Первые поставки нового зенитного комплекса в войска запланированы на 2022 год.
"Деривация" создаётся как артиллерийский комплекс обороны от средств воздушного нападения в ближней зоне. Наличие современной оптико-электронной системы обнаружения и сопровождения целей позволяет комплексу эффективно поражать в этой зоне большинство малоразмерных воздушных объектов, включая беспилотники, крылатые ракеты, самолёты тактической авиации, вертолёты огневой поддержки и элементы систем высокоточного оружия. Эта эффективность достигается возможностями не только самой боевой машины, которую можно было увидеть на параде, но и новых снарядов с электронным дистанционным взрывателем и готовыми поражающими элементами. Новые боеприпасы в настоящее время проходят испытания. Подтверждена возможность борьбы с беспилотниками различного типа — от малоразмерных до тяжелых ударных", — заявил в интервью ТАСС Александр Потапов.
Напомним, ранее стало известно, что 57-миллиметровую пушку высокой баллистики и повышенной точности стрельбы, установленную на БМП-3, превратят в боевого робота, способного действовать совместно с машиной дистанционного управления огнём и беспилотными наземными и летательными аппаратами для разведки, целеуказания и корректировки огня. Дальность стрельбы позволяет уничтожать все возможные наземные и воздушные цели. Новая боевая машина всепогодна и всесуточна, функционирует в любой геофизической обстановке, в условиях оптического и радиоэлектронного противодействия, а также воздействия непреднамеренных помех. Обладает пассивными защищенными средствами обнаружения и сопровождения целей.
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Комментарии
Армия , Александр Потапов , Уралвагонзавод , ИТАР-ТАСС
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