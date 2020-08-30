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Ракеты упали на территорию аэропорта Багдада 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Ракеты упали на территорию аэропорта Багдада
Фото: baghdad-airport.com
Как минимум две ракеты упали на территорию аэропорта столицы Ирака Багдада 30 августа.
Согласно данным телеканала Sky News Arabia, пострадавших в результате инцидента нет, какой-либо ущерб также не наблюдается. Информации о том, кто может стоять за обстрелом, пока не приводится.
Известно, что в Багдаде мишенью ракетных обстрелов регулярно становится так называемая «зелёная зона», где расположены иностранные и правительственные объекты. При этом огонь ведётся из самодельных пусковых установок. В июне 2020 года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.
ВС Ирака в феврале 2020 года объявили о начале операции «Герои Ирака», в рамках которой проводится зачистка территории страны от оставшихся отрядов террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), о победе над которой власти Ирака объявили в конце 2017 года.
Ранее NEWS.ru писал, что в «зелёной зоне» в центре Багдада упали четыре ракеты. Инцидент произошёл у посольства Соединённых Штатов в Ираке.
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Армия , В мире
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