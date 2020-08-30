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Индия пытается втянуть Россию в игру против Китая 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Индия пытается втянуть Россию в игру против Китая
Фото: ТАСС
Индия внезапно отказалась присылать своих военных на маневры в Россию. Этот демарш индийское минобороны объясняет боязнью коронавируса. Но COVID-19 не помешал армии Индии маневрировать во время недавнего пограничного инцидента с Китаем. Какими же могут быть настоящие причины столь неожиданного решения — и каковы в этой ситуации интересы России?
В воскресенье со ссылкой на минобороны Индии появилось сообщение о том, что страна отказалась направлять своих военнослужащих в Россию на стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Кавказ-2020». Учение пройдет в сентябре, и по планам Минобороны России (которые глава ведомства Сергей Шойгу озвучил еще в декабре прошлого года) оно должно стать «важнейшим мероприятием боевой учебы вооруженных сил». Предполагалось, что, помимо российских солдат и офицеров, в мероприятии должны были принять участие военнослужащие шести стран, включая Индию. В том числе — Индии и Пакистана.
Индия может отказаться от учений с Россией
Не далее, как на прошлой неделе в Волгограде прошли штабные переговоры с представителями стран-участниц, сообщили РИА Новости в Минобороны. Отметим, что тогда ни о каком резком изменении в планах индийской стороны не сообщалось. Более того, на днях индийский телеканал NDTV со ссылкой на военных сообщил, что две сотни представителей всех родов войск уже готовы принять участие в учениях в России.

«Индийские подразделения участвовали в учениях «Центр-2019», хотя и в ограниченном количестве», — напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

Но внезапно пришло сообщение об отказе. В заявлении, которое появилось во вторник в официальном аккаунте министерства обороны Индии в Twitter, подчеркивалось: индийская делегация не примет участие в учениях «ввиду пандемии и связанных с этим трудностей, в том числе логистических». В следующем же твите представитель индийского минобороны заверял, что его страна остается «близким стратегическим партнером» России.
На первый взгляд, ссылка индийских военных на опасность коронавируса выглядит убедительной. По совпадению, именно в воскресенье американский Университет Джона Хопкинса привел свежие данные о распространении COVID-19 в мире. Индия находится на 3-м месте по количеству инфицированных новым вирусом (3,54 млн человек), уступая Соединенным Штатам и лишь ненамного отставая от Бразилии.
Но в объяснении, которое дала индийская сторона, есть изрядная странность.

«Будет или не будет страна участвовать в международных учениях, и если будет, то в каком формате — все это определяется и согласовывается заранее.

Определяется перемещение групп участников — какое число военнослужащих, какое количество техники прибудет на маневры. Определяются логистика и маршруты перемещения на полигонах, проживание, питание и так далее. Международные учения «Кавказ-2020» начинаются уже в сентябре, но лишь сейчас Индия заявила об отказе», — указал Леонков.

Коронавирус, как форс-мажорный фактор, способный помешать ранее составленным планам, проявил себя довольно давно. Это, безусловно, касается и Индии, где еще в марте стали принимать карантинные меры.
При этом, когда «в разгар пандемии имела место напряженность на границе Индии и Китая, COVID-19 не помешал переброске индийских подразделений по стране», — подчеркнул Леонков. Напомним, что в мае и июне на территории Ладакх в Гималаях, на спорных участках границы имели место стычки между индийскими и китайскими военными, в которых участвовало в общей сложности 250 человек с обеих сторон, погибло около двух десятков индийских солдат.
К слову, для укрепления своих сил в Гималаях индийская сторона, возможно, задействовала оружие российского производства. По данным бомбейского издания Economic Times, сухопутные подразделения, развернутые в Ладакхе, имеют на вооружении ПЗРК «Игла», в том же районе размещены самолеты Су-30МКИ индийских ВВС.
В середине июля Пекин и Дели договорились о разделении сторон, но эксперты отмечают, что опасность большой войны двух сверхдержав не отступила.
Леонков предположил, что причина того, что 200 индийцев не прилетят на учения в России — имеет не эпидемиологический, а иной, вполне возможно, политический характер.
Отметим, что накануне в индийской прессе появились официально не подтвержденные сообщения — на совещании в минобороны Индии было высказано мнение, что не следует участвовать в мероприятии, на которое также приглашены военные из Пакистана и КНР. Как известно, Пакистан — традиционный оппонент Индии в Южной Азии, а отношения Пекина и Дели оставляют желать лучшего после летних вооруженных инцидентов.

«Безусловно, ссылки на эпидемию COVID были только благовидным предлогом. На деле же просматривается нежелание в нынешней ситуации ассоциировать себя с Китаем и Пакистаном», — сказал газете ВЗГЛЯД доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. «Другой вопрос — насколько это отразится на наших дальнейших отношениях», — добавил эксперт.

Волхонский напомнил о том, что 23 июня прошла трехсторонняя встреча глав МИДов России, Китая и Индии.

«На этой встрече, в частности, говорилось о том, что вопрос китайско-индийских взаимоотношений — это вопрос двусторонний, к которому Россию могут привлечь, только если Индия или Китай проявят к этому интерес», — отметил собеседник.

Комментируя июньские трехсторонние переговоры в Москве, индийские эксперты заявляли изданию National Interest: логика подсказывает Дели все больше укреплять отношения не столько с Москвой, сколько с Вашингтоном, учитывая то, что у США и Индии есть общий соперник — Китай. Для России важны оба партнера по Шанхайской организации сотрудничества, и Китай, и Индия. Конфликт двух азиатских гигантов Москве явно невыгоден, поэтому она стремится играть роль «умягчителя сердец».

«То, что Индия пытается проводить многовекторную политику — это естественное стремление, и при этом страна пытается использовать кнут и пряник для того, чтобы добиваться своих целей», — подчеркнул Волхонский.

Но, как отмечают эксперты, и для Индии также важна многовекторность — учитывая заинтересованность Дели в сотрудничестве с Россией (от энергетического до военно-технического). Это вызывает понятное недовольство американцев. На прошлой неделе в Госдепе вновь призвали Индию не покупать у России С-400 и Су-35 — но пока не похоже, чтобы Дели собирался последовать окрику из Вашингтона.
Можно ожидать, что сообщения об отказе участвовать в учениях в России «из-за вируса» (а скорее всего — из-за участия в тех же маневрах китайцев и пакистанцев) также окажутся частью игры, которую ведет Дели. Эксперты не исключают, что индийцы пойдут на попятный. «На моей памяти до сих пор не было такого, чтобы минобороны этой страны оповещало о чем-либо столь важным через Twitter, — констатировал Леонков. — Обычно это делается официально, и наше министерство обороны не стесняется публиковать такого рода заявления. Поэтому пока я не совсем доверяю сообщению — хотелось бы дождаться официального заявления».
Подобные заявления через Twitter появлялись и во время других сложных ситуаций — например, когда возникали сложности с поставками российской военной техники, отметил военный эксперт.

«Но, как выяснилось, последующие официальные заявления были более сдержанными», — указал Леонков.

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Комментарии 7
Армия , Политика , Сергей Шойгу , Алексей Леонков , Джон Хопкинс , МГУ , Министерство обороны , Госдеп США , ШОС , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Волгоград , Индия , Китай , Пакистан
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