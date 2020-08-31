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Индия заявила о «провокационных перемещениях» Китая на границе 

Газета.Ru и ещё 8 2 часа назад
Индия заявила о военной провокации у границы с Китаем
Фото: РИА Новости
Минобороны Индии заявило, что китайские войска осуществляли "провокационные перемещения", однако индийские солдаты помешали им. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что подозрительные действия были направлены на изменение статус-кво в районе границы с Индией.
Как отмечается, это произошло в ночь с 29 на 30 августа на южном берегу озера Пангонг-Цо.
Ранее СМИ сообщили об инциденте, в ходе которого Китай открыл огонь по индийским военным, которые, по его мнению, незаконно пересекли государственную границу КНР. Конфликт случился в ночь с 15 на 16 июня.
Территориальные споры между КНР и Индией привели к китайско-индийской пограничной войне 1962 года.
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Армия , В мире , Министерство обороны , Индия , Китай
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