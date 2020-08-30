Новый бомбардировщик США преодолеет российскую ПВО

Созданием перспективного тяжёлого малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider, способного уничтожить средства противовоздушной обороны (ПВО) производства РФ , занимается военно-промышленная компания Northrop Grumman.

Новейший самолёт разрабатывается с использованием технологий и решений, применённых в бомбардировщике B-2 Spirit. Конструкторы собираются сократить эффективную площадь рассеяния машины с помощью плоских воздухозаборников и оптимизации геометрии планера. Малозаметность крайне важная для преодоления систем ПВО государств-противников Белого дома, пишет Lenta.ru.

Кроме того, авторы проекта собираются оборудовать B-21 Raider задней кромкой клиновидной формы вместо пилообразной, что усложнит его «розыск» на большой высоте, хотя увеличит минимальную высоту полета. Конструкторы стараются уменьшить массу машины по сравнению с B-2 Spirit, сохранив при этом максимальную дальность полёта и грузоподъёмность.