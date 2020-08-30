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СМИ: США создают бомбардировщик, способный преодолеть российскую ПВО 

News.ru 15 минут назад
Новый бомбардировщик США преодолеет российскую ПВО
Фото: U.S. Air Force
Созданием перспективного тяжёлого малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider, способного уничтожить средства противовоздушной обороны (ПВО) производства РФ, занимается военно-промышленная компания Northrop Grumman.
Новейший самолёт разрабатывается с использованием технологий и решений, применённых в бомбардировщике B-2 Spirit. Конструкторы собираются сократить эффективную площадь рассеяния машины с помощью плоских воздухозаборников и оптимизации геометрии планера. Малозаметность крайне важная для преодоления систем ПВО государств-противников Белого дома, пишет Lenta.ru.
Кроме того, авторы проекта собираются оборудовать B-21 Raider задней кромкой клиновидной формы вместо пилообразной, что усложнит его «розыск» на большой высоте, хотя увеличит минимальную высоту полета. Конструкторы стараются уменьшить массу машины по сравнению с B-2 Spirit, сохранив при этом максимальную дальность полёта и грузоподъёмность.
Сборка B-21 Raider ведётся на 42-м заводе ВВС США в Палмдейле в Калифорнии. Первые испытания аппарата пройдут на авиабазе Эдвардс, расположенной в 35 км от предприятия. Боевой радиус действия — до 3,8 тысячи км без дозаправки и 9,3 тысячи км с дозаправкой, полезная нагрузка — до 12,5 тонн. Самолёт сможет преодолевать системы ПВО потенциальных противников и нести ядерное оружие. Проектная стоимость одного бомбардировщика составляет $500–550 млн Ранее NEWS.ru сообщал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний применяет новейшие внутрифюзеляжные ракеты. Об этом рассказал гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.
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Армия , Борис Обносов , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , Lenta.ru , США
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