Офицер ВС Франции изменил родине с Россией

Французская прокуратура начала расследование в отношении подполковника Вооруженных сил Франции в связи с подозрением в передаче важных сведений российским спецслужбам. Об этом сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире радио Europe 1 в воскресенье.
"Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче [важной информации] или нанесении ущерба безопасности. В отношении него была начата соответствующая процедура, поскольку министерство вооруженных сил в инициативном порядке обратилось в прокуратуру", — заявила она.