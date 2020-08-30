Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Офицера ВС Франции подозревают в измене в пользу России 

ТАСС и ещё 2 38 минут назад
Офицер ВС Франции изменил родине с Россией
Фото: Reuters
Французская прокуратура начала расследование в отношении подполковника Вооруженных сил Франции в связи с подозрением в передаче важных сведений российским спецслужбам. Об этом сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире радио Europe 1 в воскресенье.

"Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче [важной информации] или нанесении ущерба безопасности. В отношении него была начата соответствующая процедура, поскольку министерство вооруженных сил в инициативном порядке обратилось в прокуратуру", — заявила она.

Видео дня. Телеведущая Первого канала отозвала иск к Кокорину и Мамаеву
ТАСС: последние новости
Турецкие ВВС перехватили шесть греческих истребителей над Средиземным морем Турецкие ВВС перехватили шесть греческих истребителей над Средиземным морем Истребитель Су-27 поднимался на перехват самолетов-разведчиков НАТО над Балтикой Истребитель Су-27 поднимался на перехват самолетов-разведчиков НАТО над Балтикой Колонну РФ в Сирии преследовали два бронеавтомобиля США, еще два блокировали дорогу Колонну РФ в Сирии преследовали два бронеавтомобиля США, еще два блокировали дорогу
Армия , Генпрокуратура РФ , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Супруга Андреева рассказала о последних днях его жизни
Супруга Андреева рассказала о последних днях его жизни
Львицы растерзали спасшего их хозяина
Львицы растерзали спасшего их хозяина
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
Западные СМИ: «Россия обманула мир»
Западные СМИ: «Россия обманула мир»
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение