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В США обвинили пилотов Су-27 в опасных маневрах 

Сергей Василенок 16 минут назад
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригян обвинил пилотов российских истребителей Су-27 в непрофессионализме. Он заявил, что действия летчиков, сопровождавших стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress над Чёрным морем 28 августа, были небезопасными, сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель".
По его словам, российские Су-27 несколько раз пересекали курс самолёта B-52H на расстоянии 30 метров перед его носом и "включали" форсаж, что создавало турбулентность и могло привести к столкновению.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту, которое было идентифицировано как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США.
Армия , Видео , Министерство обороны , США
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