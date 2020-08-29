В США обвинили пилотов Су-27 в опасных маневрах 

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригян обвинил пилотов российских истребителей Су-27 в непрофессионализме. Он заявил, что действия летчиков, сопровождавших стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress над Чёрным морем 28 августа, были небезопасными, сообщает Telegram -канал "Военный обозреватель".

По его словам, российские Су-27 несколько раз пересекали курс самолёта B-52H на расстоянии 30 метров перед его носом и "включали" форсаж, что создавало турбулентность и могло привести к столкновению.