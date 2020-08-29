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В Афганистане рассказали об ошибках США 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Раскрыты серьезные ошибки США в Афганистане
Фото: Reuters
США допустили серьезные ошибки во время своей борьбы с терроризмом на территории Афганистана. Об этом заявил бывший афганский президент Хамид Карзай, передает Al Arabiya.
По его словам, так называемая американская «война против терроризма» легла в основу проблем, с которыми Афганистан столкнулся в последние два десятилетия, поскольку велась не в том направлении.

«США допустили серьезные ошибки. (…) Они пришли и начали причинять вред и бомбить афганские деревни, афганский народ и начали арестовывать афганцев», — сказал Карзай.

Он также выразил надежду, что продолжающиеся в настоящее время внутриафганские переговоры с талибами при посредничестве Вашингтона принесут в страну прочный мир.
Карзай стал президентом Афганистана после того, как в 2001 году вторжение под руководством США свергло правительство движения «Талибан» (запрещено в России). Пост он занимал до 2014 года.
«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах боевики находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны пытаются найти способы достичь политического компромисса.
29 февраля США и «Талибан» впервые за более чем 18 лет войны заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Согласно ему, между властями и боевиками, в частности, должен происходить обмен пленными для ускорения усилий по ведению прямых переговоров.
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Комментарии
Армия , В мире , Конфликты , США , Хамид Карзай , Талибан , НАТО , Афганистан
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