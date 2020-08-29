Кризис с Грецией: Турция пошла на обострение

Турция выпустила в субботу международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в Восточном Средиземноморье с 29 августа до 11 сентября на фоне обострения отношений с Грецией из-за сейсморазведки в спорном районе шельфа.

Капитанам судов рекомендовано избегать посещения района учений.

В августе произошло очередное обострение турецко-греческих отношений. Турция сообщила, что ее судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Вскоре после выхода оповещения Navtex о сейсморазведке было объявлено о созыве совета национальной безопасности Греции. Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность.