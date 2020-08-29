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Турция объявила об учениях в Средиземноморье на фоне кризиса с Грецией 

РИА Новости и ещё 1 47 минут назад
Кризис с Грецией: Турция пошла на обострение
Фото: Reuters
Турция выпустила в субботу международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в Восточном Средиземноморье с 29 августа до 11 сентября на фоне обострения отношений с Грецией из-за сейсморазведки в спорном районе шельфа.
Капитанам судов рекомендовано избегать посещения района учений.
В августе произошло очередное обострение турецко-греческих отношений. Турция сообщила, что ее судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Вскоре после выхода оповещения Navtex о сейсморазведке было объявлено о созыве совета национальной безопасности Греции. Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Греция , Турция
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