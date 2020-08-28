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Турецкие ВВС перехватили шесть греческих истребителей над Средиземным морем 

ТАСС 38 минут назад
Турция перехватила шесть истребителей F-16 ВВС Греции в небе над Средиземным морем. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении турецкого министерства национальной обороны.

"27 августа 2020 года шесть принадлежащих Греции самолетов F-16 вылетели с острова Крит в сторону Республики Кипр и приблизились к региону, касательно которого [Турцией] было издано международное уведомление NAVTEX. Наши истребители F-16 предотвратили их приближение к этому региону и вынудили их покинуть регион", — отмечается в коммюнике.

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Армия , Видео , Греция , Турция
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