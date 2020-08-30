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ВВС США обвинили российских летчиков в непрофессионализме 

Вечерняя Москва и ещё 22 29 минут назад
ВВС США обвинили российских летчиков
Фото: Cкриншот видео с YouTube
Командование Военно-воздушных сил США в Европе и Африке объявило, что российские пилоты проявили непрофессионализм во время перехвата американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
По утверждению ВВС США, американский самолет выполнял штатные операции над международными водами, тогда как российские Су-27 «летели небезопасно и непрофессионально».
В командовании американскими ВВС заявляют, что российские самолеты пересекали траекторию В-52, создавая турбулентность и препятствуя маневрам. Это «увеличивает вероятность столкновений в воздухе», цитирует главкома ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригиана ТАСС.
Ранее Национальный центр управления обороной России сообщил, что 28 августа Су-27 перехватили бомбардировщик В-52Н ВВС США над Балтикой, приблизившись к нему на безопасное расстояние.
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Армия , Джеффри Харригиан , НЦУО РФ , ИТАР-ТАСС , США
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