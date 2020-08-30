ВВС США обвинили российских летчиков

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Командование Военно-воздушных сил США в Европе и Африке объявило, что российские пилоты проявили непрофессионализм во время перехвата американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.

По утверждению ВВС США, американский самолет выполнял штатные операции над международными водами, тогда как российские Су-27 «летели небезопасно и непрофессионально».

В командовании американскими ВВС заявляют, что российские самолеты пересекали траекторию В-52, создавая турбулентность и препятствуя маневрам. Это «увеличивает вероятность столкновений в воздухе», цитирует главкома ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригиана ТАСС.