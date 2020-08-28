Хотя коронавирусная пандемия COVID-19 оказала некоторое негативное влияние на подрядчиков американской военно-промышленной компании Northrop Grumman, в целом разработка тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider «на правильном пути», считает глава Управления по вопросам оперативного потенциала Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов Рэнди Уолден. Руководитель отметил, что разработка не застрахована от конструктивных недостатков, от которых тем не менее успешно избавляются. В материале «Ленты.ру» — о Northrop Grumman B-21 Raider.

«Я уже рассказывал об этом в прошлом — сегодня мы производим испытательный самолет номер один, и он уже выглядит как [настоящий] самолет. Хорошая новость заключается в том, что жесткий критический дизайн, вся сложная инженерия остались в прошлом. Теперь речь идет о фактическом производстве самолета, его развертывании и проведении летных испытаний», — сказал глава Управления по вопросам оперативного потенциала.

Уолден добавил, что команда специалистов сейчас работает над устранением конструктивных недостатков. «Со своей стороны я хочу как можно быстрее выяснить, в чем заключались эти конструктивные недостатки, продолжить работу с решением [соответствующих проблем], включить это в программу [B-21 Raider] на этапе разработки, а затем продолжить производство», — отметил руководитель.

Интеграторы

Судя по всему, дела с B-21 Raider идут неплохо. По словам главы Управления по вопросам оперативного потенциала, производство планера бомбардировщика происходит параллельно с тестированием программного обеспечения (ПО) для авионики и других систем испытательного образца самолета, а прогресс по программе B-21 Raider достигается за счет использования гибких инструментов разработки ПО, позволяющих ускорить готовность соответствующих систем бомбардировщика и их интеграцию. Подобный подход Northrop Grumman в разработке B-21 Raider прямо противоположен применявшемуся при создании истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, когда ВВС США в параллельных разработке и производстве самолетов видели риски задержек в выполнении и удорожания соответствующей программы.

Аналитик Института Митчелла Марк Ганцингер отмечает, что для «сокращения затрат и времени программа максимально использует преимущества других проектов, зрелых технологий и даже компонентов, разработанных для иных систем оружия. Другими словами, на данном этапе развития B-21 гораздо более зрелый, чем [было с] F-35 и программа [стратегического бомбардировщика Northrop] B-2 [Spirit]».

В отличие от программы F-35, я хотел бы сказать, что B-21 — это скорее вопрос интеграции, чем изобретений

Марк Ганцингер

Таким образом, разработка и производство американским военно-промышленным комплексом (ВПК) самолетов вроде B-21 Raider становится рутинным и относительно недорогим занятием, а те государства, которые до сих пор не располагают подобными возможностями, остаются далеко и надолго позади.

Высокотехнологичная рутина

Если посмотреть на открытые материалы, посвященные B-21 Raider, то можно заметить, что перспективный бомбардировщик разрабатывается с учетом огромного опыта американского ВПК в создании малозаметных истребителей и стратегических бомбардировщиков. За счет, например, улучшенной конструкции плоских воздухозаборников и оптимизированной геометрии планера у B-21 Raider, по сравнению с B-2 Spirit, сократится эффективная площадь рассеяния. Отказ от пилообразной формы задней кромки в пользу клиновидной, вероятно, увеличит минимальную высоту полета бомбардировщика, но затруднит его обнаружение на больших высотах существующими наземными радиолокационными системами. При меньших размерах B-21 Raider (подтверждается рендерами) и, возможно, меньшей массе новый бомбардировщик должен сохранить максимальную дальность полета B-2 Spirit (11 тысяч километров) при меньшем расходе топлива и наверняка превзойдет его предельную высоту полета (19 километров).

Вряд ли масса вооружения, переносимого B-21 Raider по сравнению с B-2 Spirit (27 тонн) существенно вырастет, однако этого и не требуется, учитывая использование композиционных материалов в современных образцах высокоточных вооружений (B-2 Spirit впервые взлетел в июле 1989 года).

Однако наиболее важным преимуществом B-21 Raider по сравнению с B-2 Spirit является цена

Последний является самым дорогим серийным самолетом в истории. Стоимость одного такого бомбардировщика (без оборудования и оружия) оценивается в один миллиард долларов, при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза. Прежде всего именно поэтому между 1987 и 2000 годами компания Northrop произвела всего 21 такую машину — B-2 Spirit обходился слишком дорого даже для расходной части бюджета Пентагона , в настоящее время в более чем два раза превосходящей таковую у всей России. Стоимость одного B-21 Raider, оцениваемая примерно в полмиллиарда долларов с учетом некоторой девальвации доллара не только не окажет серьезной нагрузки на американский бюджет, но и вместе с качественным и количественным усилением наступательных возможностей Пентагона позволит США закрепить достигнутые инновации и поддержать свой высокотехнологичный ВПК. Конечно, стоит признать, что стоимость B-21 Raider могла быть еще ниже, как и доходы Northrop Grumman и ее подрядчиков, однако нельзя забывать, что оборонные деньги, как и передовые технологии, которые осваиваются американским ВПК, обычно остаются внутри США, а не выводятся без необходимости вовне.

Первые и готовые

Хотя в Northrop Grumman B-21 Raider называют будущим политики сдерживания, за свою историю B-2 Spirit успел отличиться.

Когда Соединенные Штаты идут на войну, B-2 идут первыми — так было в Ираке, Афганистане, Сербии и Ливии (в 2011 и 2017 годах)

рекламный ролик Northrop Grumman

В том же видео корпорация хвалится 44-часовой боевой миссией B-2 Spirit, проведенной в Афганистане в рамках Operation Enduring Freedom (операция «Несокрушимая свобода»), которая в мировой истории считается рекордной среди подобных по своей длительности, и не забывает о его преемнике — B-21 Raider.

В принципе, на Земле осталось не так много мест, где, по мнению Пентагона, было бы целесообразно применение американских стратегических бомбардировщиков

Так, в январе генерал-лейтенант Дэвид Дептула заявил, что США могли бы нанести по Ирану быстрый и смертельный удар, используя произведенные по стелс-технологии истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также B-21 Raider. Использование данных самолетов бывший заместитель начальника штаба авиационной разведки ВВС назвал способом асимметричного ответа. США, по мнению генерал-лейтенанта, смогут достаточно быстро уничтожить ключевые объекты инфраструктуры в Иране.

Дептула уверен, что Иран не может выстоять в прямой войне с США, однако вложился в «широкий спектр возможностей, способных увеличить потери среди потенциальных противников». В качестве основной угрозы генерал-лейтенант назвал иранские баллистические и крылатые ракеты, беспилотники, боевые самолеты и кибероперации. Тогда же военный отметил имеющиеся у Ирана средства противовоздушной обороны (ПВО), наиболее передовыми из которых выступают зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300 «Фаворит» российского производства.

«При правильном применении эффекта смертоносной силы, основанной на современной аэрокосмической мощи, дополненной наступательными кибероперациями, могут привести к краху экономики Ирана, поражению его военных сил, ослаблению его ядерных программ и подавлению его регионального влияния», — заключает Дептула.

Другое интересное заявление в сентябре 2019 года сделал командующий ВВС США в Европе Джеффри Харриган . По его словам, Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.

Мы тренируемся для этого. Мы все время обдумываем эти планы, и… если это когда-нибудь потребуется, мы будем готовы

Джеффри Харриган

Военный не раскрыл подробностей плана по прорыву ПВО Калининградской области, где находятся, в частности, ЗРС С-400 «Триумф», однако, возможно, имел в виду некоторую многодоменную операцию, как и в случае с Ираном предполагающую одновременное воздействие на объекты «противника» воздушными, наземными, морскими и космическими системами, а также использование киберсредств и систем радиоэлектронной борьбы.

В августе 2018 года тот же Харриган, занимавший должность главы Центрального командования ВВС США, отмечал, что Вашингтон активно следит за российским оружием в Сирии.

Конечно, мы много узнали о некоторых возможностях, которые россияне принесли в Сирию

Джеффри Харриган

Генерал-лейтенант отметил, что, в частности, речь идет об истребителях Су-34 и Су-35, собранная информация о которых будет учтена при обновлении базы данных F-35 Lightning II, касающейся действий в условиях «оперативной среды». По словам Харригана, сбор сведений для своего F-35I Adir также проводит Израиль.

Изобретатели

Если в случае Ирана подобные заявления имеет смысл воспринимать хотя бы с некоторой долей серьезности, то России, обладающей ядерным оружием, пока опасаться нечего. Однако считать его, как и гиперзвуковое вооружение, абсолютной гарантией стратегической безопасности страны при растущем разрыве в технологиях с западными и азиатскими странами опасно. И состояние российской ракетно-космической и авиационной промышленности не внушает оптимизма в перспективах сколько-нибудь серьезных улучшений.

Пока российский перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который должен заменить стратегические бомбардировщики Ту-95 и частично Ту-160, фактически существует лишь в виде эскизного проекта. Оглядываясь на пример истребителя Су-57, можно допустить, что Россия способна создавать единичные опытные образцы перспективной техники и даже делать это достаточно быстро. Однако возможность выхода страны на массовое производство новых серийных изделий вызывает большие сомнения, а интеграция с космическими системами наблюдения и разведки ввиду крайней неразвитости последних и микроэлектронной промышленности вообще кажется фантастикой.

Серийный выпуск ПАК ДА должен начаться в 2027 году. Тогда же, как уверял в декабре 2019 года, еще до наступления пандемии COVID-19, заместитель министра обороны России Алексей Криворучко , ПАК ДА и поступит на вооружение Воздушно—

космических сил страны.

В соответствии с Государственной программой вооружения в период до 2027 года на вооружение поступят современные образцы ВВСТ [вооружений, военной и специальной техники], по своим характеристикам не уступающие лучшим зарубежным аналогам, а зачастую и не имеющие аналогов в мире

Алексей Криворучко

В США B-21 Raider впервые должен полететь в декабре 2021 года, а примерно к середине 2020-х годов будет принят на вооружение ВВС страны. Различие в заявляемых сроках готовности B-21 Raider и ПАК ДА небольшое, однако оно велико в реальных, а не декларируемых возможностях двух государств.