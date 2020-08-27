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Новый боеприпас «Подарок» калибра НАТО начали разрабатывать в России 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
В России создают «Подарок» для зарубежных стран
Фото: РИА Новости
Новый артиллерийский боеприпас «натовского» калибра 155 мм «Подарок» создается в России, заявил исполнительный директор научно-производственной корпорации «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин.

«В рамках сотрудничества с Уралвагонзаводом мы разрабатываем боеприпас под их новый артиллерийский комплекс с артиллерийским орудием натовского калибра 155 миллиметров. Опять же в инициативном порядке работаем над этой темой и ставим задачу освоить серийное производство в 2022 году. Мы назвали этот проект «Подарок-155», — передает РИА «Новости» слова Кочкина.

Он пояснил, что ВС России принимать на вооружение эти снаряды не будут, в первую очередь «Подарок» создается, чтобы «завоевать определенную нишу на зарубежных рынках».
Говоря о других планах компании, Кочкин сообщил о инициативе научно-исследовательских работ по формированию облика артиллерийского комплекса с боеприпасами повышенного могущества, который предположительно будет иметь калибр 40-45 миллиметров.

«Такой комплекс планируется создать как экспортный образец с целью повышения экспортного потенциала российского артиллерийского вооружения. По результатам спроса на данный комплекс будем прорабатывать вопрос его поставки в ВС РФ», — добавил исполнительный директор «Техмаша».

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Армия , Оружие , Александр Кочкин , Уралвагонзавод , Ростех , НАТО , РИА Новости
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