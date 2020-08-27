Один из пользователей социальной сети "Twitter" опубликовал на своей странице видео из Сирии, на котором военные бронированные машины США и России таранят друг друга. Видео снято с БТР с российским флагом. Как сообщил пользователь сети, бронемобиль США попытался столкнуть российский БТР с дороги. После этого военные РФ начали преследование автомобиля Соединенных Штатов. В ходе гонки, БТР протаранил машину США, после чего транспортные средства продолжили движение на высокой скорости. На кадрах видно, что погоню сопровождают российские военные вертолеты. Ранее уже поступали сообщения о подобных встречах военных РФ и США.
Гонки бронемашин США и РФ в Сирии попали на видео
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