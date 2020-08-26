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Российский патруль столкнулся с военными США в Сирии 

Павел Тиунов 1 час назад
Патруль РФ столкнулся с военными США в Сирии
Фото: Reuters
Военнослужащие армии США получили незначительные повреждения из-за столкновения с российским патрулем в Сирии, сообщает агентство Reuters. Журналисты полагают, что инцидент может быть связан с российско-американскими «гонками» на военных машинах.
Источник информагентства в американских военных кругах заявил, что ЧП произошло на северо-востоке Сирии.
Подчеркивается, что столкновение произошло случайно, а не намеренно, поскольку ни перестрелка, ни потасовка инциденту не предшествовали. В результате пострадали несколько военнослужащих армии США, однако у них были диагностированы «незначительные повреждения».
Журналисты не исключают, что речь может идти о столкновении российского БТР с бронетранспортером International MaxxPro вооруженных сил США, видео которого появилось в Сети.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Дерик. В ролике видно, как несколько военных машин с российскими флагами обгоняют два бронетранспортера с флагами США и блокируют им дорогу. Один из пользователей Сети пояснил, что инцидент произошёл 24 августа.
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Комментарии 9
Армия , Reuters , Сирия , США
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