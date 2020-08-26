Патруль РФ столкнулся с военными США в Сирии

Военнослужащие армии США получили незначительные повреждения из-за столкновения с российским патрулем в Сирии , сообщает агентство Reuters. Журналисты полагают, что инцидент может быть связан с российско-американскими «гонками» на военных машинах.

Источник информагентства в американских военных кругах заявил, что ЧП произошло на северо-востоке Сирии.

Подчеркивается, что столкновение произошло случайно, а не намеренно, поскольку ни перестрелка, ни потасовка инциденту не предшествовали. В результате пострадали несколько военнослужащих армии США, однако у них были диагностированы «незначительные повреждения».

Журналисты не исключают, что речь может идти о столкновении российского БТР с бронетранспортером International MaxxPro вооруженных сил США, видео которого появилось в Сети.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Дерик. В ролике видно, как несколько военных машин с российскими флагами обгоняют два бронетранспортера с флагами США и блокируют им дорогу. Один из пользователей Сети пояснил, что инцидент произошёл 24 августа.