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СМИ сообщили о запуске Китаем двух ракет как предупреждения США 

РИА Новости и ещё 6 52 минуты назад
Предупреждение США: Китай запустил две ракеты
Фото: U.S. Navy / David Flewellyn
Китай запустил две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря в среду утром, послав предупреждение США, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.
По данным издания, одна из ракет, DF-26B ("Дунфэн-26"), была запущена из провинции Цинхай, другая — DF-21D ("Дунфэн-21") — из восточной провинции Чжэцзян. Обе они приземлились в зоне, закрытой в связи с военными учениями.

"Это ответ Китая на потенциальные риски, которые несет все более частое прибытие американских военных самолетов и кораблей в Южно-Китайское море", — заявил источник газеты.

Ранее министерство обороны Китая сообщило, что во вторник американский самолет-разведчик U-2 вторгся в зону, запрещенную для полетов, северного района боевого командования Народно-освободительной армии Китая, где велась учебная стрельба боевыми патронами. Власти КНР назвали действия американской стороны провокацией, выразили протест и потребовали немедленно прекратить провокационные действия. В минобороны Китая отметили, что действия США могут легко привести к недопониманию и даже повлечь за собой инцидент на море или в воздухе.
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Армия , Азия , Конфликты , США , Министерство обороны , Китай
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