Предупреждение США: Китай запустил две ракеты

Китай запустил две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря в среду утром, послав предупреждение США , сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным издания, одна из ракет, DF-26B ("Дунфэн-26"), была запущена из провинции Цинхай, другая — DF-21D ("Дунфэн-21") — из восточной провинции Чжэцзян. Обе они приземлились в зоне, закрытой в связи с военными учениями.

"Это ответ Китая на потенциальные риски, которые несет все более частое прибытие американских военных самолетов и кораблей в Южно-Китайское море", — заявил источник газеты.