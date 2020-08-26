Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Отец устроившего бойню российского солдата оценил слова об искоренении дедовщины 

Lenta.ru 1 час назад
«Солдаты распускаются, потому что офицеры не смотрят»
Фото: ТАСС
Отец российского солдата Рамиля Шамсутдинова, который устроил бойню в армии, не поверил в слова Минобороны об искоренении дедовщины. Об этом пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
По оценке Салима Шамсутдинова, явление можно будет искоренить через 3-5 лет. Для этого, по его словам, нужно обучать офицеров грамотной работе, чтобы не было «этой всей вакханалии». Они должны хорошо относиться к своим обязанностям, а тех, кто этого не делает, надо увольнять, считает мужчина.

«Солдаты распускаются, потому что офицеры не смотрят», — заключил он.

Ранее замминистра обороны Андрей Картаполов заявил, что в российской армии полностью искоренены дедовщина и казарменное хулиганство. Во время круглого стола на форуме «Армия-2020» он отчитался о наведении порядка в вооруженных силах и значительном снижении воинских преступлений. По его словам, это повлияло «на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу».
Рядовой Рамиль Шамсутдинов устроил бойню 25 октября 2019 года. Он расстрелял восьмерых сослуживцев и командира роты при смене караула, после чего сдался группе антитеррора. В Минобороны заявили, что причиной мог стать нервный срыв у солдата, не связанный со службой. Источник «Ленты.ру» сообщал, что Шамсутдинов поступил так из-за издевательств со стороны старослужащих. Шамсутдинов рассказывал, что в казарме были полутюремные порядки — по его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров запрещал ему спать и заставлял делать физические упражнения, если он засыпал. Иногда ему приходилось делать это в костюме химзащиты.
Последние новости
Омские врачи ответили на критику лечения Навального Омские врачи ответили на критику лечения Навального Курс рубля обвалился Курс рубля обвалился Кремль выступил против использования ярлыков в ситуации с Навальным Кремль выступил против использования ярлыков в ситуации с Навальным
Комментарии 52
Армия , Андрей Картаполов , Министерство обороны , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Ситуация с Навальным: Россия уличила Запад
Ситуация с Навальным: Россия уличила Запад
Тихановская раскрыла обещание представителя США
Тихановская раскрыла обещание представителя США
Назван введенный Навальному в Омске препарат
Назван введенный Навальному в Омске препарат
Видео
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
00:18
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
00:37
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
00:04
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
Комментатор «не заметил» промах российских военных
01:21
Комментатор «не заметил» промах российских военных
Армия
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
00:26
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
Происшествия
Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении
01:41
Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении
Происшествия
Названы три человека, кому доверяет Лукашенко
00:15
Названы три человека, кому доверяет Лукашенко
В мире
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
02:27
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
Подтопленной Москве пообещали тепло
01:36
Подтопленной Москве пообещали тепло
Новости Москвы Погода
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
00:59
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение