Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж» 

На полигоне Брестский в Белоруссии прошел первый этап Международного конкурса "Снайперский рубеж". Белорусский полигон примет два этапа Армейских международных игр — "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда". Участники этих конкурсов прибывали в Белоруссию с 10-го по 22-е августа. Для проведения соревнований Брестский полигон прошел значительную модернизацию.

По результатам индивидуального зачета лучший результат показал Евгений Кулеш из белорусской команды, заняв первые места в трех из семи упражнений. Он признан лучшим снайпером состязаний. На втором месте также расположился белорусский снайпер. Третье место у снайпера из Российской Федерации.