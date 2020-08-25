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Белоруссия в огне. Главное

Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж» 

Вадим Дроздов 1 час назад
На полигоне Брестский в Белоруссии прошел первый этап Международного конкурса "Снайперский рубеж". Белорусский полигон примет два этапа Армейских международных игр — "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда". Участники этих конкурсов прибывали в Белоруссию с 10-го по 22-е августа. Для проведения соревнований Брестский полигон прошел значительную модернизацию.
По результатам индивидуального зачета лучший результат показал Евгений Кулеш из белорусской команды, заняв первые места в трех из семи упражнений. Он признан лучшим снайпером состязаний. На втором месте также расположился белорусский снайпер. Третье место у снайпера из Российской Федерации.
Армия , Видео
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