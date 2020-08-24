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Сенатор оценил перспективы С-500 на мировом рынке вооружений 

РИА Новости 1 час назад
Сенатор оценил перспективы С-500 на рынке вооружений
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Учитывая высокий спрос на С-400 в мире и заявленные характеристики нового образца, на С-500 будет много заявок, считает сенатор Алексей Кондратьев.
Как рассказал в понедельник вице-премьер Юрий Борисов, начались государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500, идет подготовка к серийному производству.

"С учётом мирового спроса на образец-предшественник — С-400, надо полагать, что С-500 будет пользоваться не меньшим спросом", — сказал политик РИА Новости в понедельник.

По его словам, сейчас неуместно говорить о технических характеристиках С-500 "в силу секретности разработки".

"Однако заявленные возможности борьбы с самыми перспективными западными образцами ракетного нападения и их аналогами являются самыми передовыми в мире. Это признаётся военными экспертами НАТО и Китая", — заключил Кондратьев.

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Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Юрий Борисов , Алексей Кондратьев , НАТО , РИА Новости
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