Сенатор оценил перспективы С-500 на рынке вооружений

Учитывая высокий спрос на С-400 в мире и заявленные характеристики нового образца, на С-500 будет много заявок, считает сенатор Алексей Кондратьев.
Как рассказал в понедельник вице-премьер Юрий Борисов, начались государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500, идет подготовка к серийному производству.
"С учётом мирового спроса на образец-предшественник — С-400, надо полагать, что С-500 будет пользоваться не меньшим спросом", — сказал политик РИА Новости в понедельник.
По его словам, сейчас неуместно говорить о технических характеристиках С-500 "в силу секретности разработки".
"Однако заявленные возможности борьбы с самыми перспективными западными образцами ракетного нападения и их аналогами являются самыми передовыми в мире. Это признаётся военными экспертами НАТО и Китая", — заключил Кондратьев.