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Россия поставит в Белоруссию военную технику 

РИА Новости 22 минуты назад
Россия поставит в Белоруссию БТРы и вертолеты
Фото: РИА Новости
Москва и Минск договорились о поставках в республику батальонных комплектов БТР и первой партии из четырех вертолетов МИ-35, кроме того подписан план взаимодействия с "Алмаз-Антеем" по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года, сообщило Минобороны Белоруссии.

"Подписан План взаимодействия с ОАО "Концерн ВКО "Алмаз — Антей" на 2021–2025 годы по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года", — говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.

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Отмечается, что делегация ВС Белоруссии во главе с замминистра обороны Сергеем Симоненко ознакомилась с передовыми технологиями и новейшими образцами вооружения в рамках военно-технического форума "Армия-2020", члены делегации также провели встречи с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации, представителями российских оборонных предприятий.

"В ходе форума по результатам проделанной за последний год работы подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд вооруженных сил, основными из которых стали: контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод" контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М", — говорится в сообщении.

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Армия , Сергей Симоненко , Министерство обороны , Алмаз-Антей , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Минск , Москва
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