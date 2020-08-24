Россия поставит в Белоруссию БТРы и вертолеты

"В ходе форума по результатам проделанной за последний год работы подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд вооруженных сил, основными из которых стали: контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод" контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М", — говорится в сообщении.