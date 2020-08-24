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Борисов сообщил о начале госиспытаний новейшей зенитной ракетной системы С-500 

ТАСС 51 минуту назад
Россия сообщила об испытаниях С-500
Фото: РИА Новости
Государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500 начались. Об этом в понедельник сообщил журналистам на форуме "Армия-2020" вице-премьер Юрий Борисов.

"Факт — начаты государственные испытания, и сегодня уже комплектация, упрощенная комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства", — сообщил Борисов.

В феврале этого года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что российские военные провели в 2019 году испытания не имеющих аналогов в мире ракет для зенитных ракетных систем С-500. Ранее Криворучко сообщал, что предварительные испытания зенитной ракетной системы С-500 начнутся в 2020 году, а начало серийных поставок запланировано на 2025 год.
Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что поставки этой системы в войска начнутся в 2020 году. Подготовка специалистов для работы на ней ведется с 2017 года на базе Военной академии ВКО в Твери.
Комплекс создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. В западной прессе отмечалось, что на испытаниях новая российская система смогла поразить цель на дальности 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей системы ПВО.
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Комментарии 1
Армия , Войска , Оружие , Сергей Шойгу , Юрий Борисов , Алексей Криворучко , Министерство обороны
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