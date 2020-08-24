Зеленский раскрыл планы после конца войны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести большой парад после окончания конфликта в Донбассе. Он отметил, что после этого мероприятия ни у кого больше не возникнет мысли, чтоб нарушить мир и «посягнуть на суверенитет» Украины.

Заявление Зеленского прозвучало на торжествах по случаю 29-ой Годовщины Независимости Украины.

Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой, там где она сейчас нужна… А парад у нас обязательно будет в будущем, парад украинской победы, когда мы вернём всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет устойчивый мир, — цитирует украинского лидера РИА Новости.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера.