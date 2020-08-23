Названы военные потери России в Белоруссии 

Это 43-й узел связи ВМФ России, оснащенном сверхдлинноволновой радиостанцией «Антей», близ города Вилейка в Минской области, а также на радиотехнический узел «Барановичи», где размещена РЛС «Волга» дециметрового диапазона.

Общая численность российского военного персонала оценивается в 800 человек, РЛС «Волга» была поставлена на боевое дежурство в октябре 2003 года и входит в состав системы предупреждения о ракетном нападении.

43-й узел связи ВМФ обеспечивает связь Главштаба ВМФ России с атомными подводными лодками в Атлантическом, Индийском и Тихом океане.

У России найдется замена для обоих объектов, полагают эксперты.

Отсутствие «Волги» в Белоруссии компенсируют РЛС типа «Воронеж», которые развернуты в Калиниградской (поселок Пионерский) и Ленинградской областях (Лехтуси под Санкт-Петербургом). Аналогичные станции на западном направлении стоят в Оленегорске (Кольский полуостров), Севастополе и Армавире. Их потенциал позволяет обнаруживать в полете баллистические и крылатые ракеты, а также космические объекты на расстоянии в несколько тысяч километров.

Совокупная зона покрытия способна полностью компенсировать отсутствие РЛС в Белоруссии.

Возможная утрата 43-го узла связи ВМФ серьезно не повлияет на обороноспособность российского флота. В районе Новгорода и Краснодара находятся аналогичные радиостанции проекта «Антей», способные переключить на себя функции поддержания связи с АПЛ.

"Соглашения по российским военным объектам в Белоруссии абсолютно точно не являются игрой в одни ворота", — заявил политолог Александр Зимовский.

По его словам, в большей степени от разрыва отношений потеряет сама Белоруссия. Она лишится доступа к военно-космическим данным стратегического значения, и не сможет использовать российские полигоны для обучения своих войск ПВО и боевых стрельб.

Вдобавок, если у Белоруссии резко изменятся политические ориентиры, стране гарантирован обширный коллапс. В ближайшие 20-30 лет туда вряд ли удастся ввести иностранные силы, которые могли бы использовать республику для агрессии против России. А самое главное — натовцам придется вбивать в сознание белорусов образ нового врага, что не так просто сделать.