Лукашенко приготовился к войне

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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко заявил, что привел армию в полную готовность из-за активности сил НАТО у границы 

ТАСС 33 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что впервые за четверть века ему пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные силы армии в полную боевую готовность в связи с активностью войск НАТО у белорусских границ.

"Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", — заявил Лукашенко в субботу в Гродно на совещании с руководством силового блока, сообщает агентство БелТА.

По словам президента, ему "впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление".
Глава государства констатировал, что вместо того, чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки.

"Даже не сказал бы, что внутри страны, прежде всего это в Минске, даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня, — отметил президент. — Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор".

Ранее в субботу Лукашенко заявил об очевидной военной поддержке Западом оппозиции в стране, свидетельством чему, по его словам, является передвижение войск НАТО к белорусским границам.
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Армия , Видео , В мире , Войска , Александр Лукашенко , НАТО , Гродно , Литва , Польша
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