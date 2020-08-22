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Солдат США жестоко поплатился из-за русского тестя 

Майк Габриелян 18 минут назад
Солдат США жестоко поплатился из-за русского тестя
Фото: Reuters
Американский спецназовец Питер Рафаэль Деббинс заподозрен в измене США из-за тестя, служившего в российской армии. О новых подробностях дела сообщает CNN.
Ранее стало известно о том, что в США арестовали отставного сотрудника спецназа США. Это Питер Рафаэль Дзибински Деббинс.
Его обвиняют в сотрудничестве с российской разведкой с середины 1996 по 2011 годы. Сначала он служил в подразделении химической защиты, но затем, якобы по просьбе кураторов, перешёл в спецназ и стал зелёным беретом. Следствие считает, что Питер ездил в Россию, общался со спецслужбами и получил псевдоним «Икар Лесников».
Эксперты считают, что история намеренно раздута спецслужбами США. 45-летний Деббинс действительно часто посещал Россию и даже жил в Челябинске. Но у него были для этого все основания — он женился на русской девушке.

«Рядом с этим городом расположена воздушная военная база. Деббинс, предположительно, встретился там с российским агентом разведки… Он также познакомился с будущей женой в России, а его тесть был офицером российской армии», — пишет CNN.

«Чем не повод для подозрений?» — иронизируют комментаторы в интернете.
Деббинсу предъявили обвинение в сборе и передаче секретной информации иностранному правительству. Ему грозит пожизненное заключение.
Ранее «Рамблер» рассказывал, какую именно информацию якобы раскрыл Деббинс российской разведке.
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Армия , CNN , США
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