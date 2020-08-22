Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает?
США отказались от своего требования немедленно привлечь Китай к российско-американским переговорам по контролю над стратегическими ядерными вооружениями, сообщил в пятницу ТАСС. Напомним, что речь идет о судьбе российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), чье действие истекает в феврале следующего года.
В публикации Axios утверждается, что администрация Дональда Трампа решила достичь политического соглашения с Россией, а уже затем — оказать давление на Китай с целью его присоединения к переговорам. Таким образом, Китай уже постфактум может войти в договор, который должен прийти на смену СНВ-3.
Вывод об изменении американской позиции был сделан, исходя из слов спецпосланника США по контролю над вооружениями Маршала Биллингсли. «Произошел сдвиг», — заявил он по итогам серии встреч в Вене с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Биллингли добавил, что Вашингтон уже не против продлить СНВ-3, но только если Москва поддержит выработку более амбициозной договоренности.
Впрочем, политологи предупреждают, что говорить о позитивных сдвигах пока рано — американцы на самом деле хотят не продлевать СНВ-3, а заключить совершенно новую сделку, что-то вроде СНВ-4.

«Возможно, в ближайшее время Вашингтон предложит Москве заключить новое соглашение о стратегических наступательных вооружениях, сделав его «более гибким». Предложат разбить его на части — чтобы какие-то элементы были временными, а какие-то более длительными. В какие-то части нового договора могут предложить включить упоминание о ядерном статусе Китая, в другие — новые российские вооружения, например, гиперзвуковое оружие», — перечислил президент американского Центра глобальных интересов Николай Злобин.

Злобин, в свою очередь, отмечает — позиция США по договору СНВ-3 действительно изменилась.

«Новая цель американской стороны — заменить СНВ-3 некоей принципиально новой сделкой — системой ограничения ядерных вооружений с постоянно пересматриваемыми, гибкими соглашениями, которые могут быть двусторонними или — с участием нескольких держав.

Ведь технологии развиваются так быстро, что заключать долгосрочный договор нет никакого смысла.
Значит, надо заключить несколько соглашений, которые будут регулярно пересматриваться», — объяснил эксперт интервью газете ВЗГЛЯД.

«Общего договора с Россией американцы подписывать не будут, — предрекает Злобин. — Не будут хотя бы потому, что они считают — у России появилось несколько новых классов вооружений, которые не попадают под старый договор СНВ-3. В Белом доме уверены, что Кремль все равно не захочет включать этот вопрос в переговоры».

Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны, генерал-лейтенант Евгений Бужинский тоже не верит в продление СНВ-3. По его мнению, заявление американского дипломата — не более чем игра, связанная с предвыборной кампаний Трампа.

«Мне кажется, что это все на потребу внутренней повестке предвыборной, они какую-то гибкость проявляют. А фактически, я думаю, что никакого продления не будет. Хотелось бы, чтобы это случилось, но я в это не очень верю», — сказал Бужинский РИА Новости.

Неслучайно Белый дом сразу же выставил неприемлемые для Кремля условия такого продления, полагает эксперт. По его словам, американцы требуют включить в новое соглашение все боезаряды, в том числе тактические. При этом вопросы, которые волнуют российскую сторону — противовоздушную оборону и размещение оружия в космосе, обсуждать не хотят.
Зато председатель комитета Совета Федераций по международным делам Константин Косачев не скрывает оптимизма. «Отказ от прежней позиции можно только приветствовать. Она была изначально нереалистичной и выглядела не более как повод загнать ситуацию в тупик. Сейчас появляется шанс на продвижение вперед», — заявил Косачев.
По мнению сенатора, продвижение будет проходить в два этапа. Сначала стороны договорятся о продлении договора в его нынешнем виде, а затем — о его модификации с учетом современных реалий. Он назвал такую схему развития событий идеальной, однако смогут ли Москва и Вашингтон ее реализовать, станет понятно после выборов президента США в ноябре.
Как известно, США регулярно обвиняли Россию в нарушении договоров об ограничении разработки вооружений. Накануне в американском аналитическом издании The National Interest Москву вновь упрекнули в «неспособности выполнять и соблюдать договоренности». «Сейчас, когда новый договор СНВ оказывается под вопросом, плохая репутация Москвы в отношении международных соглашений в области безопасности может вызвать беспокойство», — утверждает National Interest.
Несмотря на весь этот негативный информационный фон, Биллингсли еще во вторник объявил, что Вашингтон согласен продлить СНВ-3, правда, при соблюдении определенных условий. Дипломат также заявил о готовности рекомендовать президенту США Дональду Трампу продлить СНВ-3. Кроме того, Биллингсли высоко оценил атмосферу на переговорах с россиянами в Вене. «В целом переговоры были ценными для обеих сторон», — говорил он. Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков предупреждал, что Россия выступает за продление (ДСНВ), «но не любой ценой».
Видео дня. Кто из российских звезд нашел свою половину в Сети
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Российские военные призвали Турцию остановить насилие в Сирии Российские военные призвали Турцию остановить насилие в Сирии Прибалтика заманивает армию США Прибалтика заманивает армию США Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео
Комментарии 5
Армия , Видео , Оружие , Сергей Рябков , Николай Злобин , Евгений Бужинский , Дональд Трамп , Константин Косачев , Министерство обороны , МИД , Совет Федерации , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Вена , Китай , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пикантное видео: что произошло на свадьбе борца
Пикантное видео: что произошло на свадьбе борца
Назван новый лидер преступного мира
Назван новый лидер преступного мира
Что стало с противником Ельцина Александром Руцким
Что стало с противником Ельцина Александром Руцким
«Будем резать их семьи больно и долго»
«Будем резать их семьи больно и долго»
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Самолет с Навальным прибыл в Берлин
01:26
Самолет с Навальным прибыл в Берлин
Происшествия
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
00:25
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
Происшествия
ВОЗ назвала сроки завершения пандемии
00:57
ВОЗ назвала сроки завершения пандемии
В мире
Взрыв в Ярославле: раскрыты новые подробности
00:51
Взрыв в Ярославле: раскрыты новые подробности
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение