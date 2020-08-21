Комментируя видео, эксперт сказал:«На первый взгляд выглядит как классический подрыв на фугасе. Судя по характеру взрыва, скорее всего, он управляемый. Это не прилет мины, ни обстрел».

Шурыгин не исключает, что к гибели генерала привела ошибка, допущенная инженерным дозором, саперами из его колонны. Как рассказал эксперт интернет-изданию ВЗГЛЯД, «согласно правилам, при остановке колонны военные спешиваются, занимают оборону, вперед уходит дозор, информация о происходящем передается по закрытой связи в командный центр». Он отметил, что «остановка военной колонны не считается нарушением устава, так как есть много нюансов, которые могли остановить колонну».

По словам эксперта, «из видео неясно, был ли выставлен дозор, занимали бойцы круговую оборону или нет». Шурыгин отметил, что в этой ситуации слишком много неизвестных. Кадры сняты на нательную камеру. Видео опубликовано на сайте «Вести.ru».