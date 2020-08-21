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Военный эксперт назвал вероятные причины гибели российского генерала в Сирии 

Аргументы Недели 1 час назад
Российский военный эксперт Владислав Шурыгин назвал вероятные причины гибели генерал-майора ВС России в Сирии. Видеозапись, на которой предположительно запечатлен момент гибели в Сирии генерала Вячеслава Гладких, опубликована в сети.
Комментируя видео, эксперт сказал:«На первый взгляд выглядит как классический подрыв на фугасе. Судя по характеру взрыва, скорее всего, он управляемый. Это не прилет мины, ни обстрел».
Появились подробности о службе погибшего в Сирии российского генерала
Шурыгин не исключает, что к гибели генерала привела ошибка, допущенная инженерным дозором, саперами из его колонны. Как рассказал эксперт интернет-изданию ВЗГЛЯД, «согласно правилам, при остановке колонны военные спешиваются, занимают оборону, вперед уходит дозор, информация о происходящем передается по закрытой связи в командный центр». Он отметил, что «остановка военной колонны не считается нарушением устава, так как есть много нюансов, которые могли остановить колонну».
По словам эксперта, «из видео неясно, был ли выставлен дозор, занимали бойцы круговую оборону или нет». Шурыгин отметил, что в этой ситуации слишком много неизвестных. Кадры сняты на нательную камеру. Видео опубликовано на сайте «Вести.ru».
Инцидент произошел в 15 километрах от сирийского города Дейр-эз-Зор. Портал «Русская весна» со ссылкой на источники сообщил о гибели заместителя командующего 36-й общевойсковой армией Вячеслава Гладких. Еще двое военных ранены. По факту гибели в Сирии российского генерала СКР возбудил уголовное дело.
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Комментарии 91
Армия , Видео , Вячеслав Гладких , Владислав Шурыгин , СКР , портал "Русская весна" , Сирия
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