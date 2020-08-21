Прибалтика заманивает армию США 

Литва и В Прибалтике своего рода ажиотаж: Латвия Эстония вступили в жесткую конкуренцию друг с другом, стремясь разместить у тебя ту часть воинского контингента США , которая в скором времени покинет Германию . Чем готовятся удивить «дорогих гостей» прибалты, чтобы придвинуть американскую армию вплотную к границам России

Этим летом президент Дональд Трамп решил вывести из Германии почти 12 тысяч военнослужащих (всего американских солдат в ФРГ порядка 39 тысяч). 6400 из них вернут на родину, а 5600 планируют разместить в других европейских странах. Вскоре после объявления об этом три республики Прибалтики выразили горячее желание принять у себя часть этого контингента, а параллельно выпросить у Вашингтона отправку в регион дополнительных сил непосредственно из США.

В настоящее время в Литве, Латвии и Эстонии находится по одному интернациональному батальону НАТО численностью в тысячу с небольшим каждый. Кроме того, в рамках осуществляющейся с 2014 года программы Atlantic Resolve в Прибалтике регулярно гостят американские военнослужащие, но лишь временно, в порядке ротации: проведя маневры совместно с местными армиями, они отбывают восвояси. Прибалты считают такой объем иностранного военного присутствия у себя недостаточным.

«Важно, чтобы присутствие США в Европе сохранялось. Думаю, американские солдаты должны находиться и в Германии, и в Польше. Однако я не могу спекулировать на том, в каких странах солдаты появятся», — заявлял по этому поводу глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич.

Его коллега по правительству Артис Пабрикс, возглавляющий Минобороны , высказался более однозначно:

«Мы находимся под постоянным влиянием асимметричных угроз. Потенциальная перегруппировка американских войск дальше на восток оценивается положительно».

Вскоре после этого Пабрикс выразил готовность заплатить за прибытие в Латвию дополнительных контингентов США, хотя, разумеется, не из собственного кармана. По его словам, Латвия готова не только принять у себя часть бывшего германского контингента, но и покрыть связанные с этим расходы.

«Важно, чтобы общество и политики США понимали, что страны Балтии и Латвия готовы принять американские войска, так как это даст дополнительную безопасность региону и альянсу в целом. Мы готовы за это и платить. Во-первых, показывая, что для защиты отдаем по меньшей мере 2 процента от ВВП. Во-вторых, развивая свою военную инфраструктуру как государства пребывания. Кроме того, на нашей базе в Адажи уже сейчас в боевой группе расширенного присутствия НАТО размещено около полутора тысяч военнослужащих из девяти стран. Принимая часть находящихся в Германии американских войск, Латвия продемонстрирует поддержку США тем странам, которые серьезно думают об укреплении своих национальных оборонных способностей».

При этом Рига согласна на любой из вариантов — и на ротацию, и на постоянное присутствие военных сил США. Письмо с соответствующей просьбой он отправил в Пентагон , там оно, по словам Пабрикса, получено и изучено. «Дальнейшее будет зависеть от дипломатических переговоров и дальнейших планов США, так как многие детали еще не ясны», — резюмировал министр обороны Латвии.

В интервью изданию Diena Пабрикс также признал, что страны Прибалтики будут конкурировать за размещение американцев, но расценивает это в качестве «позитивного» факта.

Со своей стороны, признаем то, слова о подготовке необходимой для гостей инфраструктуры с делом у латышей не расходятся.

Обложить Россию базами

Недавно было анонсировано создание огромной базы в Лиепае на территории бывшего военного порта, сооруженного еще в XIX веке по приказу российского императора Александра III. Планируется, что на данной базе сконцентрируются все структуры вооружённых сил, расположенных в этом городе. В их числе окажутся 1-й региональный центр обеспечения безопасности, Служба наблюдения и связи флотилий Морских сил, Эскадра судов флотилий морских сил, Учебный центр морских сил (школа водолазов), Штаб 4-й бригады ополчения «Земессардзе», 44-й пехотный батальон «Земессардзе», Учебный центр Морских сил, Отдел медицинского обслуживания Первого центра обеспечения безопасности Национальных вооруженных сил, другие подразделения армии и флота.

Но вряд ли эта база будет использоваться только местными военными, ведь в порту Лиепаи периодически выгружают тяжелую технику НАТО, прибывающую в Латвию для участия в учениях.

Это не единственный объект, который сейчас развивает Министерство обороны Латвии. Так, с 13 по 18 апреля в самый разгар эпидемии коронавируса под Даугавпилсом на полигоне «Лес Мацкевичи» прошли маневры «Стальной буян». В них участвовали солдаты многонациональной боевой группы НАТО, размещенной в Латвии, всего около 1400 военнослужащих из Канады Албании, Чехии, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании. Полигон изначально занимал площадь в десять гектаров, но в прошлом году был анонсирован план его расширения до двух тысяч гектаров.

Жители Даугавпилса собрали свыше 10 тысяч подписей против этой затеи. Люди опасаются, что столь крупный объект вблизи города будет мешать нормальной жизни. Но власти к их мнению не прислушались.

Кроме того, в мае 2018 года новую базу Национальных вооруженных сил Латвии открыли в Латгалии, в населенном пункте Лузнава в комплексе зданий, принадлежавших бывшему профтехучилищу.

Всего Министерство обороны Латвии в период с 2018-2021 инвестирует в развитие военной инфраструктуры примерно по 50 млн евро в год. Самые большие суммы вкладываются в военную базу в Адажи под Ригой, она поглощает примерно 60% всех инвестиций.

Произведены также вложения в авиабазу Национальных вооруженных сил в Лиелварде, где строятся новые казармы, и в инфраструктуру шести новых баз в Риге, Елгавском, Баускском, Добельском, Крустпилсском и Гулбенском краях.

Продолжается развитие полигонов и стрельбищ. Помимо находящихся в Адажи и под Даугавпилсом, финансирование получил региональный полигон НВС в Алуксненском краю, а также один специализированный полигон в Скрунде.

«Словно кишки вражеской пехоты»

Американцев хотела бы видеть у себя и Эстония. «Говорить о том, что в Европе слишком много подразделений США не приходится. Наоборот их не хватает, и мы бы хотели видеть здесь больше американских солдат. Мы приветствовали бы увеличение американского контингента в Германии и знаем точно, сколько солдат США хотели бы видеть в Эстонии — чем больше, тем лучше. Если в регионе ощущается дефицит безопасности, то его необходимо восполнить», — говорит глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу.

Как и в латвийском случае, слова тут не расходятся с делом — американцам обещают комфортные условия.

В конце июня в военном городке Тапа открылся комплектационный центр, предназначенный для размещения дополнительных контингентов НАТО. Согласно решению альянса, подобные центры должны быть созданы в странах Прибалтики, а также в Польше, Болгарии и Румынии, но именно эстонцы справились со строительством первыми. По словам присутствовавших журналистов, традиционная ленточка была не разрезана, а в буквальном смысле слова намотана на гусеницы английского танка, словно «кишки вражеской пехоты».

Новый комплектационный центр — это одиннадцать модульных зданий, а также площадки для танков и другой бронетехники. Отдельный объект — специальная дорога, по которой боевые машины могут попадать прямо на Центральный полигон Сил обороны, минуя общественные трассы.

«Чем больше возможностей для бронетехники мы здесь создаем, тем больше у нас возможностей принимать здесь наших союзников с их бронетехникой», — сказал подполковник, начальник штаба 1-й бригады эстонских Сил обороны Антти Вильясте.

Он пояснил, что «начинку» построенных корпусов можно менять, превращая то или иное здание в штаб, кухню, ремонтные мастерские и в казармы для личного состава. Размеры зданий позволяют расположить там крупную технику — например, в кухонный корпус могут заезжать полевые кухни. Отопление таких объемов зимой будет обходиться недешево, но все же вдвое дешевле традиционных панельных строений.

«Эти дома спроектированы так, чтобы минимизировать расходы на их обслуживание. То есть, если они пустуют, то и расходы сокращаются до минимума», — пояснил руководитель проекта компании Nordecon Прийт Мурманн.

Литва ждет тебя

Не отстает от соседей и Литва. Еще в позапрошлом году министр обороны Раймундас Кароблис просил у Вашингтона: «Если говорить о присутствии, то нужно, чтобы военные США бывали здесь чаще».

Вашингтон пошел навстречу: министр армии Соединенных Штатов (гражданская должность в Пентагоне) Райан Маккарти, посетивший республику с визитом, подчеркнул: «Мы будем продолжать дислоцирование в Литве, где вооруженным силам двух наших государств полезно проводить совместные операции».

По словам Маккарти, уже через несколько месяцев в Литву из Польши прибудет войсковое формирование численностью примерно с батальон. А на учениях 2022 года запланировано прибытие и роты непосредственно из США.

Американцам в Литве есть, где разместиться. Близки к завершению работы по реконструкции и расширению находящейся на территории этой страны авиабазы НАТО Зокняй.

В сентябре 2018 года в республике был сдан в эксплуатацию первый в Прибалтике авиаполигон. Расположенный близ города Казлу-Руде в Мариямпольском районе (в 60 километрах от границы с Россией) объект был построен при участии инженерной роты Национальной гвардии штата Пенсильвания и предназначен для того, чтобы самолеты НАТО могли отрабатывать на нем удары по наземным мишеням. Там же производится подготовка военных кадров для военно-воздушных сил.

Наконец, в прошлом году Министерство обороны Литвы начало строительство трех военных городков — в Вильнюсском, Шилальском районах и в городе Шяуляй. Там воздвигают казармы, столовые, штабные помещения, автостоянки, склады, гаражи, заправочные, спортивные площадки и помещения и прочие строения. В общем, делается все, чтобы «дорогим гостям» было удобно.