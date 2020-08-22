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Анонсирован визит иранского министра обороны в Россию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
Иранский министр обороны встретится в России с Шойгу
Фото: ТАСС
Россия и Иран ускоряют сотрудничество в военной сфере с каждым днем, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.
Джалали сообщил, что министр обороны Ирана Амир Хатами 22 августа направился с визитом в Россию, где планирует провести встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу, передает РИА «Новости».
Планируется, что иранский министр посетит форум «Армия-2020».

«Министр обороны и тылового обеспечения вооруженных сил Исламской Республики Иран, бригадный генерал Амир Хатами прилетит в Москву. Он проведет важные встречи с высокопоставленными военными должностными лицами Российской Федерации, в том числе министром обороны России», — сообщил посол.

Он напомнил, что Россия проголосовала против резолюции США, направленной на оружейное эмбарго в отношении Ирана. Российская сторона таким способом «показала, что возражает против незаконных действий и безосновательных усилий США».

«Сотрудничество Ирана и России по оборонным и военным вопросам с каждым днем приобретает ускоренный темп. На пути новая глава сотрудничества Ирана и России в военно-технической сфере», — заключил Джалали.

После того, как США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана экономические санкции, Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.
Вашингтон захотел вернуть санкции ООН против Ирана и пригрозил России и Китаю санкциями, если те откажутся соблюдать восстанавливаемый США санкционный режим.
Москва заявила об отсутствии у США права возвращать санкции ООН против Ирана.
Госсекретарь США Майкл Помпео передал в СБ ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН.
Почти весь СБ считает, что у США нет права запускать механизм восстановления санкций.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Сергей Шойгу , Майкл Помпео , Амир Хатами , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Иран , Москва
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