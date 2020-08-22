Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Идеальное решение: Forbes оценил экипировку «Ратник» 

Российская Газета и ещё 2 33 минуты назад
В США оценили экипировку «Ратник»
Фото: ТАСС
В США оценили российскую экипировку "Ратник". Эксперты издания считают ее техническое решение идеальным и говорит о том, что американский проект боевого костюма TALOS пока ни к чему не привел.
"Ратник" создан Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения, входящем в Ростех. Его первоначальная версия — экзоскелет без двигателя. Он снимает с бойца нагрузку и позволяет совершать длительные походы с весом до 45 килограммов. Для этого используются пружины или другие устройства. Так как источника питания им не требуется, то и не грозят сложные технические проблемы брони с электроприводом вроде вышедшего из строя того же американского TALOS. За несколько часов батарейки не сядут.
Как говорит советник российской программы Центра военно-морских исследований и специалист по российским беспилотным системам Сэмюэль Бендетт (Samuel Bendett), ранняя версия "Ратника" уже прошла многие испытания, в том числе и в Сирии. Они нужны были из-за веса электроники, которую перевозили операторы на робототехнических комплексах разминирования "Уран-6". Им приходится носить на груди пульт управления весом более 18 килограммов. Но с помощью экзоскелета они без труда передвигаются, садятся, ложатся и встают без лишних усилий.
По мнению Сэмюэля Бендетта, экзоскелет оказался идеальным временным решением для немедленного применения, чтобы удовлетворить оперативные потребности современного солдата. Конструкция же экзоскелета с "третьей рукой" позволяет использовать и более тяжелое оружие, например, пулемет.
Эксперт считает, что российские разработчики уже придумали и другие оригинальные схемы для совершенствования экзоскелета, начиная от защитной окраски хамелеона и заканчивая микродронами. А еще специалисты разрабатывают экипировку третьего поколения под названием "Сотник". ее обещают сделать к 2025 году. И, как делает вывод эксперт, данные цели вполне реалистичны.
Видео дня. Кто из российских звезд нашел свою половину в Сети
Российская Газета: последние новости
Базу США в Сирии обстреляли ракетами впервые с 2015 года Базу США в Сирии обстреляли ракетами впервые с 2015 года Падение двух американских беспилотников сняли на видео в Сирии Падение двух американских беспилотников сняли на видео в Сирии Российский легкий плавающий танк передали на госиспытания Российский легкий плавающий танк передали на госиспытания
Комментарии 1
Армия , Войска , Оружие , Ростех , ЦНИИТОЧМАШ , Forbes , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
«Будем резать их семьи больно и долго»
«Будем резать их семьи больно и долго»
Видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
00:25
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
00:32
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Другое
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
04:56
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
Общество
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть