Су-30СМ перехватил самолеты Франции и Великобритании

Российский истребитель Су-30СМ перехватил самолеты-разведчики Франции и Великобритании над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
«20 августа 2020 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ две воздушные цели», — говорится в сообщении.
Навстречу воздушным целям полетел Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики «Атлантик-2» ВМС Франции и R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании.