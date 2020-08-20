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Белоруссия в огне. Главное

Корабли ЧФ провели учения в Средиземном море

RT на русскомиещё 6
1 час назад
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Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) в Средиземном море провели учения, в ходе которых отработали борьбу с условными диверсантами.
Корабли ЧФ провели учения в Средиземном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
По сценарию учений были обнаружены две быстроходные лодки с группой неизвестных лиц, которые направлялись в сторону пункта базирования кораблей Черноморского флота.
«В ходе учений противодиверсионный катер типа «Грачоно»к и патрульный катер «Раптор» вышли на перехват целей», — указано в сообщении.
В ответ на предупредительные выстрелы условные диверсанты открыли огонь и разделились на две группы.
Отмечается, что противодиверсионные катера «перехватили и уничтожили» обе лодки. После этого боевые пловцы выдвинулись на поиск условных диверсантов.
« С целью профилактических действий корабли ЧФ, в том числе фрегат «Адмирал Макаров» и морской тральщик «Иван Голубец», провели условное гранатометание, а также выполнили проворачивание винтов для недопущения минирования подводной части кораблей», — заявили в ЧФ.
Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.
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Армия,Войска,Оружие,ИТАР-ТАСС,
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