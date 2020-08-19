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Появились подробности о службе погибшего в Сирии российского генерала 

Lenta.ru 40 минут назад
Российский старший военный советник в звании генерал-майора Вячеслав Гладких, погибший в Сирии, участвовал в освобождении Пальмиры. Подробности о его службе появились в Telegram-канале WarGonzo.
По словам источников в Генштабе Минобороны, Гладких был одним из тех, кто разрабатывал операцию по освобождению Пальмиры. На момент гибели он выполнял обязанности старшего группы военных советников, помогавших сирийским командирам в борьбе с незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в Дейр-эз-Зоре.
В Сирии погиб российский генерал
Гладких погиб 18 августа при подрыве колонны военной техники — на обочине по пути следования колонны, возвращавшейся после гуманитарной миссии, сработало взрывное устройство. Генерал-майор скончался от тяжелых ран во время эвакуации и попытки оказать ему медицинскую помощь.
Сообщалось, что еще двое российских военнослужащих были ранены. Среди сирийских военных также есть погибшие и раненые.
Следственный комитет (СК) России завел дело по факту произошедшего. Председатель ведомства Александр Бастрыкин подчеркнул, что каждое преступление, совершенное против российских военнослужащих в Сирии, расследуется СК России «тщательным образом с привлечением и при содействии компетентных органов этого государства согласно ранее достигнутым соглашениям».
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Армия , Видео , Александр Бастрыкин , СКР , Сирия
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