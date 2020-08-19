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Белоруссия в огне. Главное

В Красноярском крае бывшую ракетную базу отдают китайцам 

ИА Regnum 37 минут назад
Бывшую ракетную базу отдают китайцам
Фото: ТАСС
Территорию бывшей ракетной базы полка ракетных войск стратегического назначения, расположенную в Красноярском крае, отдают в аренду гражданам Китая.
На этом месте 15 лет подряд развивал своё хозяйство глава крестьянского хозяйства из Иланского района Сергей Корольков. Как передаёт 9 августа издание «Красноярский рабочий», теперь его выселяют с занимаемой территории, которую якобы по решению главы района Ольги Альхименко отдают в аренду гражданам Поднебесной:

«Сергею Королькову придётся покинуть эти места после 15 лет тяжёлого труда на земле».

В феврале 2020 года Корольков сообщал о том, что администрация района собирается продать базу на аукционе. Состоялись первые торги, которые выиграл Корольков с компаньоном. Однако результаты торгов отменили, так как в районе посчитали, что 2,5 миллиона рублей — это очень мало, уточняет издание. Были назначены новые торги, цена за заброшенный военный объект стала в два раза больше.
Чтобы поучаствовать в торгах, фермер решил занять денег, но и их отменили. В третий раз цену подняли до 5,7 млн рублей. Корольков считает, что таким образом его хотят прогнать с базы.
Ранее Сергей Корольков возглавлял Тинской сельсовет, являлся заместителем главы Нижнеингашского района. Проиграв выборы главы Нижнеингашского района, уехал из привычных мест. К этому времени в Иланском районе ликвидировали полк ракетных войск стратегического назначения. В глухой тайге остались здания общежития, штаба полка, котельной и другие объекты. Корольков вызвался их охранять и развёл на территории базы крупный рогатый скот, свиней, кур, гусей, распахал у заброшенной деревни поле, затем освоил ещё полторы тысячи га пашни у деревни Степаново.
В районе за 15 лет сменилось четыре главы, все они пролонгировали договоры с Сергеем Корольковым. А Альхименко, как утверждает «Красноярский рабочий», решила продать бывшую ракетную базу. По её словам, району нужны деньги. Однако в итоге базу так и не продали, а решили передать в аренду.
Занимавший эту территорию фермер выразил готовность перечислять в районный бюджет те же 20 тысяч рублей в месяц, что будут платить новые арендаторы. Однако, судя по документам, территорию собираются передать предпринимателю из Иркутской области Виктору Фролову.

«А на деле рубить лес в округе будут китайцы», — делает вывод издание.

Фролов утверждает, что хозяином является он, а граждане Китая просто заняли ему денег на аренду объекта и установку пилорамы. Однако «Красноярский рабочий» уверен, что в итоге деловая древесина пойдёт в Китай.
Корольков в ближайшее время должен освободить базу. Судьба его хозяйства под большим вопросом.
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Армия , Сергей Корольков , Виктор Фролов , Китай , Красноярский Край
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