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Белоруссия в огне. Главное

Белорусская армия приведена в полную боеготовность на западной границе 

Газета.Ru и ещё 24 2 часа назад
Белоруссия развернула войска на западной границе
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привел вооруженные силы на западных границах республики в полную боевую готовность, сообщает БелТА.
15 августа Лукашенко заявил, что на границах республики с Польшей и прибалтийскими странами наращивается военный контингент.

"Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность", — сказал Лукашенко.

По его словам, против Белоруссии ведутся "скоординированные действия", как внутри страны, так и за ее пределами.
Ранее в МИД Польши и Литвы опровергли заявления Лукашенко о наращивании военного контингента на границах с республикой.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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Армия , Африка , Ближний Восток , В мире , Войска , Конфликты , Политика , Прибалтика , СНГ , Александр Лукашенко , МИД , Польша
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