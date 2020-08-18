Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В Афганистане ликвидировали «верховного судью» ИГ 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
В Афганистане ликвидировали «верховного судью» ИГ
Фото: globallookpress.com
Афганские силовики в ходе спецоперации уничтожили высокопоставленного члена запрещённой в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ) Абдуллу Ораказая, которого террористы считали «верховным судьёй» организации. Об этом сообщил Национальный директорат безопасности.

Оракзай был исполнителем атаки на тюрьму в провинции Нангархар 2 августа, — сказано в заявлении, которое приводит телеканал TOLO News.

Ликвидированный главарь отделения террористической группировки ИГ в Хорасане был также причастен к выпуску указов, которые содержали распоряжения по «обезглавливанию мирных жителей» и назначали «насильственные браки с боевиками».
Атака на тюрьму в Нангархаре унесла жизни 29 человек. Ранения получили 50 человек. Ответственность тогда взяла на себя запрещённая в РФ террористическая группировка ИГ. В тот же день был ликвидирован глава разведки ответвления ИГ — «Хорасан», Ассадулла Оракзаи по прозвищу Мясник.
До этого Госдепартамент США увеличил награду за информацию о местонахождении главаря террористической организации «Исламское государство» Амира Мухаммеда Саида Абдель Рахман аль-Мауля. Сумма вознаграждения увеличилась с $5 млн до $10 млн В Америке аль-Мауля считают преемником Абу Бакра аль-Багдади, уничтоженного во результате спецоперации американских военных.
Как писал NEWS.ru, ранее глава Афганистана Ашраф Гани подписал 10 августа 2020 года указ об освобождении из мест лишения свободы последних 400 сторонников террористического движения «Талибан» (запрещено в России).
News.ru: последние новости
В Сирии при взрыве погиб российский генерал-майор В Сирии при взрыве погиб российский генерал-майор Была провокация: «вагнеровцы» рассказали свою версию визита в Белоруссию Была провокация: «вагнеровцы» рассказали свою версию визита в Белоруссию Подводник назвал причину, помешавшую спасти подводную лодку «Курск» Подводник назвал причину, помешавшую спасти подводную лодку «Курск»
Комментарии
Армия , Ближний Восток , Ашраф Ахмадзай , Абу Бакр аль-Багдади , Мухаммед Саид , Госдеп США , Талибан , Исламское государство , Афганистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
00:45
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
В мире Политика
Врачи оценили состояние Ефремова
00:49
Врачи оценили состояние Ефремова
Общество
Муж Легкоступовой обрушился с обвинениями на детей певицы
00:39
Муж Легкоступовой обрушился с обвинениями на детей певицы
Шоу-бизнес
В деле Ефремова появился тайный свидетель
00:15
В деле Ефремова появился тайный свидетель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение