В Афганистане ликвидировали «верховного судью» ИГ 

Афганские силовики в ходе спецоперации уничтожили высокопоставленного члена запрещённой в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ) Абдуллу Ораказая, которого террористы считали «верховным судьёй» организации. Об этом сообщил Национальный директорат безопасности.

Оракзай был исполнителем атаки на тюрьму в провинции Нангархар 2 августа, — сказано в заявлении, которое приводит телеканал TOLO News.

Ликвидированный главарь отделения террористической группировки ИГ в Хорасане был также причастен к выпуску указов, которые содержали распоряжения по «обезглавливанию мирных жителей» и назначали «насильственные браки с боевиками».

Атака на тюрьму в Нангархаре унесла жизни 29 человек. Ранения получили 50 человек. Ответственность тогда взяла на себя запрещённая в РФ террористическая группировка ИГ. В тот же день был ликвидирован глава разведки ответвления ИГ — «Хорасан», Ассадулла Оракзаи по прозвищу Мясник.