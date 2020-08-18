Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В военном перевороте в Мали нашли «русский след» 

Вероника Полынина 1 час назад
В военном перевороте в Мали нашли «русский след»
Фото: Reuters
В военном перевороте в Мали нашли «русский след», пишет «Царьград».
Пользователь Twitter Патрик Тиесс, публикующий новости о событиях в стране, заявил, что возглавивший мятеж полковник Садио Камара недавно вернулся из России, где проходил учения.

«От Белоруссии до Черноруссии, везде есть след политтехнологов из ГРУ», — пошутил в ответ телеграм-канал «Записки авантюриста».

Авторы канала также высказались относительно метода смены власти в стране: «Вот это я понимаю, смена власти. А не ваши вот эти все флажки с цветочками. Старый добрый военный переворот. Нестареющая классика».
Как сообщал «Рамблер», 18 августа группа высокопоставленных военных в Мали устроили мятеж. Они арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров и установили контроль над генеральным штабом вооруженных сил республики. В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
Комментарии 3
Армия , Генштаб , ГРУ , Царьград ТВ , Мали
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Адвокаты Захарова и Ефремова закатили скандал в суде
Адвокаты Захарова и Ефремова закатили скандал в суде
Путин и Макрон обсудили кризис в Белоруссии
Путин и Макрон обсудили кризис в Белоруссии
Развеян популярный миф о коронавирусе
Развеян популярный миф о коронавирусе
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
00:45
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
В мире Политика
Врачи оценили состояние Ефремова
00:49
Врачи оценили состояние Ефремова
Общество
«Больной человек»: Соловьев раскрыл правду о скандале в прямом эфире
00:30
«Больной человек»: Соловьев раскрыл правду о скандале в прямом эфире
Общество
Настя Каменских шокировала фанатов откровенным фото
01:00
Настя Каменских шокировала фанатов откровенным фото
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение