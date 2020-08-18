В военном перевороте в Мали нашли «русский след», пишет «Царьград».
Пользователь Twitter Патрик Тиесс, публикующий новости о событиях в стране, заявил, что возглавивший мятеж полковник Садио Камара недавно вернулся из России, где проходил учения.
«От Белоруссии до Черноруссии, везде есть след политтехнологов из ГРУ», — пошутил в ответ телеграм-канал «Записки авантюриста».
Авторы канала также высказались относительно метода смены власти в стране: «Вот это я понимаю, смена власти. А не ваши вот эти все флажки с цветочками. Старый добрый военный переворот. Нестареющая классика».
Как сообщал «Рамблер», 18 августа группа высокопоставленных военных в Мали устроили мятеж. Они арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров и установили контроль над генеральным штабом вооруженных сил республики. В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.