В военном перевороте в Мали нашли «русский след», пишет «Царьград».

Пользователь Twitter Патрик Тиесс, публикующий новости о событиях в стране, заявил, что возглавивший мятеж полковник Садио Камара недавно вернулся из России , где проходил учения.

«От Белоруссии до Черноруссии, везде есть след политтехнологов из ГРУ», — пошутил в ответ телеграм-канал «Записки авантюриста».

Авторы канала также высказались относительно метода смены власти в стране: «Вот это я понимаю, смена власти. А не ваши вот эти все флажки с цветочками. Старый добрый военный переворот. Нестареющая классика».