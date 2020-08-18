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Россия выступила за продление ДСНВ, «но не любой ценой» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 1 час назад
«Не любой ценой»: РФ выступила за продление ДСНВ
Фото: ТАСС
Россия выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), «но не любой ценой», заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Россия выступает за продление ДСНВ, но не готова платить за это любую цену», — привел его слова постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА «Новости».

Об этом Рябков заявил после встречи с со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.
Рябков отметил, что его встреча с Биллингсли в Вене была продуктивной.

«Переговоры прошли с глубоким погружением в материю, российско-американские переговоры предоставили возможность для делового и предметного разговора, сторонам удалось избежать менторства и сконцентрироваться на прагматичном обмене мнениями. Тем не менее приоритеты у США и России на данной стадии сильно различаются», — отметил дипломат.

«США настаивают на том, чтобы к соглашению по сокращению стратегических наступательных вооружений присоединился Китай, Россия в ответ считает, что это должны сделать также Франция и Великобритания. Но в условиях, когда указанные страны не готовы к этому, Москве и Вашингтону стоит сконцентрироваться на двусторонних переговорах по этой теме», — добавил он.
По его словам, переговоры стали носить более деловой характер, стало меньше «контрпродуктивной риторики».
Биллингсли после переговоров с российским коллегой заявил, что стороны «остаются далеки друг от друга» по ряду вопросов. Он подчеркнул, что США настаивают на «подключении Китая к выработке следующего соглашения по контролю над вооружениями, мяч на стороне России».
Также Рябков отметил, что США не исключают возможность продления СНВ-3, но пока «не фиксируют» это намерение. Американская сторона уходит от ответа на открытый вопрос, готова ли она к продлению ДСНВ без предварительных условий, уточнил он. Консультации в Вене не изменили эту ситуацию, сказал дипломат.
Ранее Биллингсли заявил, что США готовы заключить с Россией двусторонее соглашение в сфере ядерного разоружения, однако рассчитывают, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.
Глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, чтоо Китай готов присоединиться к переговорам России и США по разоружению, если американская сторона сократит ядерный арсенал до уровня Китая.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Россия не будет давить на Китай в вопросе ядерных переговоров с США.
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Комментарии
Армия , Оружие , Политика , США , Владимир Ермаков , Михаил Ульянов , Сергей Рябков , Маршалл Биллингсли , МИД , РИА Новости
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