Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Военные Мали подняли мятеж 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 1 час назад
Военные Мали подняли мятеж
Фото: Reuters
Военнослужащие Мали подняли мятеж и направляются в столицу Бамако, сообщило посольство Норвегии и источник в структурах безопасности.
По информации Reuters, посольство получило данные о мятеже в вооруженных силах, «войска направляются в Бамако», передает РИА «Новости».

«Норвежцам следует проявлять осторожность и по возможности оставаться дома, пока ситуация не прояснится», — цитирует агентство сообщение посольства.

В свою очередь источник в спецслужбах заявил, что это «мятеж». По его словам, военные взяли в руки оружие.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Армия Белоруссии запланировала ряд учений вблизи БелАЭС Армия Белоруссии запланировала ряд учений вблизи БелАЭС НАТО заявило, что внимательно следит за ситуацией в Белоруссии НАТО заявило, что внимательно следит за ситуацией в Белоруссии Взрыв прогремел на пути российско-турецкого патруля в Сирии Взрыв прогремел на пути российско-турецкого патруля в Сирии
Армия , В мире , РИА Новости , Бамако , Мали
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
Раскрыта антироссийская программа Тихановской
Раскрыта антироссийская программа Тихановской
Назван самый популярный смартфон в мире
Назван самый популярный смартфон в мире
Появилось видео убийства протестующего в Минске
Появилось видео убийства протестующего в Минске
Видео
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
00:26
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
Происшествия В мире
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
01:08
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
00:41
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
Происшествия
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
00:19
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
Общество
Белорусский протест подчиняют русофобам
00:45
Белорусский протест подчиняют русофобам
В мире СНГ
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
00:47
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение