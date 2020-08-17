Рассекречен отчет о роли Ми-6 в перевороте в Иране

По словам Дарбишира, главная причина, по которой МИ-6 хотела избавиться от Мосаддыка, умершего в 1967 году, заключалась в опасении британской разведки относительно того, что иранское правительство попадет под советское влияние. В 1951 году заместитель премьер-министра Британии Энтони Иден
, не посоветовавшись с главой правительства, направил британского военного разведчика Роберта Зенера, чтобы попытаться свергнуть Мосаддыка, подкупив членов меджлиса и других видных иранцев. Попытка Зенера не увенчалась успехом, и он покинул страну, передав Дарбиширу разработать более реалистичный план. "Переворот обошелся в 700 тысяч фунтов стерлингов (около 10 миллионов в ценах 2020 года). Я знаю об этом, потому что именно я потратил их", - заявил бывший резидент МИ-6. Со своей стороны эксперты спецслужб и историки неоднократно заявляли, что в основе переворота была сугубо одна, исключительно, экономическая причина - не допустить национализации ирано-британской сырьевой компании. В правительстве Ирана в те годы был только один министр, который был членом местной компартии.