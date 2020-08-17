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«Калашников» создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
«Калашников» создал автомат в калибре НАТО
Фото: РИА Новости
«Калашников» создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО, презентация состоится на форуме «Армия — 2020», сообщили в пресс-службе концерна.

«Автомат АК-19 будет впервые представлен на форуме Армия 2020», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 мм. Его принципиальными особенностями стали облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новый целик, а также щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.
Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» завершил государственные испытания пистолета-пулемета, который разработан в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Витязь-МО». При выполнении ОКР за базу был принят серийно выпускаемый пистолет-пулемет «Витязь-СН». В пистолете-пулемете Калашникова улучшили эргономику и прилагаемое к нему снаряжение, повысили надежность изделия, в его состав введен прибор малошумной стрельбы.
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Армия , Войска , Оружие , Ижмаш , НАТО , РИА Новости
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