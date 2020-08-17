«Калашников» создал автомат в калибре НАТО

«Калашников» создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО , презентация состоится на форуме «Армия — 2020», сообщили в пресс-службе концерна.

«Автомат АК-19 будет впервые представлен на форуме Армия 2020», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 мм. Его принципиальными особенностями стали облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новый целик, а также щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.