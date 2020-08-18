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Белоруссия в огне. Главное

«В Белоруссии появятся базы НАТО, будут нацелены на Россию» 

Вероника Полынина и ещё 10 1 час назад
«В Белоруссии появятся базы НАТО, будут нацелены на Россию»
Фото: Reuters
Для стран Запада Белоруссия представляет интерес только как территория для размещения военных баз против России. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко в эфире программы «60 минут», передает Regnum.
Он отметил, что действующий президент республики Александр Лукашенко для России является элементом стабильности. В случае победы прозападной оппозиции на территории Белоруссии появятся военные базы НАТО, направленные против РФ.

«В Белоруссии появятся базы НАТО, с ракетами, которые будут нацелены на Россию. Белоруссия нужна только как территория», — констатировал Коротченко.

Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его основной конкурент Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии проходят массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки.
ветлана Тихановская объявила о создании координационного совета по трансферу власти, в который вошли, в частности, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, соратницы Тихановской Ольга Ковалькова и Мария Колесникова, художник Владимир Цеслер, журналист Светлана Калинкина и др.
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Армия , Светлана Тихановская , Игорь Коротченко , Светлана Калинкина , Светлана Алексиевич , Владимир Цеслер , Ольга Ковалькова , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , НАТО , ИА REGNUM
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