«В Белоруссии появятся базы НАТО, будут нацелены на Россию» 

Для стран Запада Белоруссия представляет интерес только как территория для размещения военных баз против России. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко в эфире программы «60 минут», передает Regnum.
Он отметил, что действующий президент республики Александр Лукашенко для России является элементом стабильности. В случае победы прозападной оппозиции на территории Белоруссии появятся военные базы НАТО, направленные против РФ.
«В Белоруссии появятся базы НАТО, с ракетами, которые будут нацелены на Россию. Белоруссия нужна только как территория», — констатировал Коротченко.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его основной конкурент Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии проходят массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки.
ветлана Тихановская объявила о создании координационного совета по трансферу власти, в который вошли, в частности, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, соратницы Тихановской Ольга Ковалькова и Мария Колесникова, художник Владимир Цеслер, журналист Светлана Калинкина и др.