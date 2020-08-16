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Белоруссия в огне. Главное

Была провокация: «вагнеровцы» рассказали свою версию визита в Белоруссию 

News.ru 16 минут назад
История с задержанием группы россиян, которых Минск назвал наёмниками из ЧВК Вагнера, от начала до конца является провокацией. Об этом заявили вернувшиеся на родину после освобождения в Белорусии мужчины.
По его словам, всё началось с объявления о работе, размещённом в Интернете, на которое откликнулся один из сослуживцев. При этом куратор, представившийся Сергеем Петровичем, с самого начала вёл себя несколько странно. Однако в ходе общения называл моменты, которые не могли знать люди со стороны.
Звонил Сергей Петрович с номера, который обозначался как сирийский. Он предлагал охранять нефтяные объекты в Сирии, Ливии и других странах. При этом сначала требовалось 30 человек, потом 60, а в конечном итоге и вовсе до 180. Всё это куратор объяснял необходимостью полностью сменить охрану объектов.

Основное требование его как работодателя — наличие боевого опыта в любых точках. В первую очередь его интересовали Донбасс и Сирия. Я сразу обозначил, что ни в каких боевых действиях в Донбассе не принимал участие, — приводит РЕН ТВ слова одного из мужчин, который представился «воином запаса».

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По словам участников группы, им всем задавали однотипные вопросы про боевые действия в Сирии и Донбассе.
При этом, по словам несостоявшихся охранников, позже им сообщили, что человек, к которому они ехали работать, умер и предложили ехать работать в Венесуэлу. После пересечения границы с Белоруссией предполагаемый работодатель и вовсе сообщил, что состыковать рейсы не получится. Некоторое время спустя за мужчинами пришли белорусские силовики.
Как писал NEWS.ru, 29 июля в Белоруссии задержали группу из 33 россиян, которых идентифицировали как наёмников из ЧВК Вагнера. Власти Белоруссии посчитали, что мужчины прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Российская сторона заявила, что задержанные ехали через республику транзитом в третью страну.
14 августа задержанные были возвращены в Россию. Были переданы 32 человека, ещё один задержанный, который имел российский и белорусский паспорта, остался на территории республики.
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Комментарии 26
Армия , Видео , РЕН ТВ , Ливия , Минск , Сирия
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