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Болтон считает, что Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов 

ТАСС и ещё 2 27 минут назад
США готовят «октябрьский сюрприз»
Фото: Reuters
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон считает, что глава Белого дома Дональд Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов, намеченных на 3 ноября. Такое мнение он высказал в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете La Razon.

"Все еще остается около трех месяцев [до выборов], а, с точки зрения американской политики, — это вечность. Возможность того, что мы называем "октябрьским сюрпризом", очень реальна, когда будет четвертый саммит с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном, чтобы объявить мир на Корейском полуострове и положить конец программе разработки ядерного оружия", — отметил Болтон.

Он пояснил, что "он (Трамп), может быть, примет решение о выводе всех сил США из Афганистана, в том числе до выборов. Или может объявить о выходе из НАТО".
В июле глава США заявил в интервью одному из обозревателей газеты The Washington Post и телеканала Fox, научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену, что не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО.
Ранее Болтон представил в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет. 71-летний политик, известный своими консервативными взглядами, на 592 страницах рассказывает, какие факторы влияли на формирование внешней политики администрации Трампа и на его отношения с лидерами других стран.
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Комментарии 4
Армия , Оружие , Джон Болтон , Чен Ким , Дональд Трамп , НАТО , Washington Post , США
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