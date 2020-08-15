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В Польше обеспокоились российским «пугалом» 

Lenta.ru 1 час назад
В Польше обеспокоились российским «пугалом»
Фото: ТАСС
Российский милитаризованный Крым выступает «пугалом» для стран черноморского региона и Европы, пишет Defence24.
Польское издание утверждает, что российские противокорабельные ракеты «охватывают почти все Азовское и Черное моря», а возможности российской боевой авиации и противоздушной обороны в регионе за последнее время значительно выросли.
Также в публикации высказывается обеспокоенность тем, что в случае поступления на Крым еще более мощных вооружений, в частности, ракетных компексов «Искандер» увеличенной дальности, «сами [российские военные] возможности, скорее всего, значительно возрастут».
Утверждается, например, что «Москва существенно нарушит существующий баланс сил, разместив на полуострове ядерное оружие».

«Россияне с нынешними системами, установленными в Крыму или вблизи него, уже могут атаковать половину Европы (включая почти всю территорию Польши), Восточное Средиземноморье, Северную Африку и регион Персидского залива», — заключает Defence24.

В августе издание написало, что российские истребители Су-30СМ после получения тяжелой ракеты класса «воздух-поверхность», создаваемой на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты Х-32, значительно увеличат собственную мощь.
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Армия , Войска , Оружие , Польша , Республика Крым
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