Срочникам сократят выходное пособие при увольнении 

Срочникам сократят с двух до одного оклада выходное пособие при увольнении с военной службы, его размер составит 2 тысячи рублей. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных документов.

Отмечается, что изменения коснутся статьи 160 "Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных сил РФ и предоставления им и членам их семей отдельных выплат". В документе предлагается "слова "двух окладов" заменить словами "одного оклада".