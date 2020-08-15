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Срочникам сократят выходное пособие при увольнении 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Срочникам сократят выходное пособие при увольнении
Фото: Газета.Ru
Срочникам сократят с двух до одного оклада выходное пособие при увольнении с военной службы, его размер составит 2 тысячи рублей. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных документов.
Отмечается, что изменения коснутся статьи 160 "Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных сил РФ и предоставления им и членам их семей отдельных выплат". В документе предлагается "слова "двух окладов" заменить словами "одного оклада".
В пояснительной записке к проекту приказа указано, что он направлен на реализацию положений Федеральных законов от 1 марта 2020 года. Отмечается, что установленный в Минобороны РФ порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих не изменится.
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Армия , Министерство обороны
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