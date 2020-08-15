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Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем 

РИА Новости и ещё 11 1 час назад
Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем
Фото: РИА Новости
Российский истребитель поднялся в воздух для сопровождения американского военного самолета, двигавшегося в направлении государственной границы России, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Средства контроля воздушного пространства обнаружили цель над нейтральными водами Черного моря. Для ее идентификации в воздух поднялся Су-27 "из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа".
Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к объекту и идентифицировал его как американский самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е "Ариес".

"После разворота самолета ВМС США от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — заключили в Центре управления обороной.

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Армия , Ближний Восток , Войска , Катастрофы , Конфликты , Оружие , США
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