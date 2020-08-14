Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Истребитель Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Су-27 перехватил самолеты США над Черным морем
Фото: РИА Новости
Российский истребитель Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
ТК «Звезда»: последние новости
В США назвали неосуществимым вступление Украины в НАТО В США назвали неосуществимым вступление Украины в НАТО В Пентагоне создают рабочую группу для изучения НЛО В Пентагоне создают рабочую группу для изучения НЛО Опасный памятник истории: почему затонувшее в годы войны в Финском заливе судно несет угрозу для экологии Опасный памятник истории: почему затонувшее в годы войны в Финском заливе судно несет угрозу для экологии
Армия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение