Су-27 перехватил самолеты США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.
Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.