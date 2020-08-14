Испытания «Ангары» возобновятся на Плесецке 

Ракету подготовили к отправке на космодром для проведения дальнейших лётных испытаний.

Новую тяжёлую ракету-носитель «Ангара-А5» готовят к продолжению лётных испытаний. Прошедшую проверки на контрольно-испытательной станции Центра Хруничева "Ангару" подготовили к отправке на северный космодром "Плесецк", где должен состояться очередной тестовый запуск.

"Погруженные в спецвагоны универсальные ракетные модули тяжёлой ракеты "Ангара А5" ждут решения Госкомиссии на отправку на северный космодром. Ракета успешно прошла проверки в Контрольно-испытательной станции Центра Хруничева и готова к возобновлению лётно-космическим испытаний. "Ангара" ночью покинула территорию ракетного завода. Теперь её ждут на космодроме для подготовки лётных испытаний", — пояснила российская госкорпорация на официальной странице в Twitter.

Параллельно с работой по испытаниям "Ангары" ведётся строительство стартового стола для новой российской ракеты на космодроме "Восточный". Габаритные конструкции стартового стола тяжёлой ракеты "Ангара-А5" были доставлены Северным морским путём до дальневосточной Советской гавани, где их перегрузили на баржу для дальнейшей доставки по Амуру и Зее до космодрома.

Ожидается, что производство ракет «Ангара» начнётся в 2023 году, а в 2024-м они должны полностью заменить ракету-носитель «Протон». Напомним, лёгкая ракета-носитель предназначена для выведения грузов на низкие солнечно-синхронные орбиты. Тяжёлая «Ангара» будет выводить грузы на геопереходные и геостационарные орбиты. На космодроме «Восточный» в конце 2022 года начнётся строительство стартового комплекса для новой российской сверхтяжёлой ракеты «Ангара», а первый запуск с этого комплекса состоится, согласно планам, через 6 лет после окончания строительства — в 2028 году.