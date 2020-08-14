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В США заметили «улучшение» Су-57 

Lenta.ru и ещё 1 44 минуты назад
В США заметили «улучшение» Су-57
Фото: ТАСС
Качество изготовления истребителя Су-57 улучшается, пишет The Drive, обратив внимание на размещенную в Twitter Объединенной авиастроительной корпорацией фотографию самолета.

«Допуски на панели обшивки здесь значительно лучше, чем то, что мы видели на одиннадцати предсерийных самолетах», — написал в Twitter редактор Aviation Week Стив Тримбл.

The Drive отмечает, что на самолете Т-50С-2 с серийным номером 51002 заметна инфракрасная система наведения 101КС-В (в носовой части), зонд воздушной дозаправки с неокрашенным носовым обтекателем, изготовленным из композитного материала, и модифицированные асимметричные воздухозаборники в основании передних кромок сдвоенных вертикальных стабилизаторов.
Согласно изданию, Т-50С-2 станет первым серийным истребителем Су-57 (или вторым, учитывая упавший в декабре 2019 года).
В июле в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения назывались американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не было ни одного слова о российском Су-57.
К российскому Су-57, разрабатываемому с начала 2000-х годов, существует несколько претензий, не позволяющих считать его полноценным истребителем пятого поколения. Одна из них — фактическое игнорирование стелс-технологий, обеспечивающих низкую радиолокационную заметность машины (для этого, в частности, достаточно сравнить технологические припуски Су-57 и F-22 Raptor, а также конструкцию двигательных сопел).
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Комментарии
Армия , Оружие , ОАК , США
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